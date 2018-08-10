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"العنود الخيرية" تستأنف تدريباتها ببرنامج "إدارة المنظمات غير الربحية" بإسبانيا

في دورته الثالثة.. ودراسة لتجارب أبرز المنظمات الخيرية الإسبانية

استأنفت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، الأحد الموافق 16/ 7/ 2017م، تدريبها الميداني لبرنامج "الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية" في دورته الثالثة بإسبانيا.

بدأت زيارة المشاركين برحلة استكشافية لمدينة غرناطة، ومن ثم الانطلاق إلى أبرز المنظمات الخيرية الإسبانية لدراسة تجاربها وتحليل آلية عملها وتقديمها إلى لجنة تحكيم البرنامج؛ لنقلها إلى القطاع الثالث السعودي؛ بما يتناسب مع التعاليم الإسلامية والتقاليد السعودية، وتَضَمّنت هذه المنظمات (منظمة الصليب الأحمر الإسباني، ودار الإيواء، ومنظمة الأيتام والمشردين).

وقدّم البرنامج للمشاركين محاضرةً بعنوان "تاريخ الأندلس"، ألقاها الدكتور فراييل، وقدّم المهندس موسى الموسى ورشةَ عمل تطويرية للعمل الخيري، كما أقيم لقاء مع الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، الدكتور يوسف الحزيم، بعنوان "ما لم تتعلمه في الزمالة".

وألقى الدكتور "الحزيم" -خلال الحفل- كلمة شكر وتهنئة باسم مؤسسة الأميرة العنود الخيرية للمشاركين؛ لحصولهم على شهادة الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية؛ راجياً من الله تعالى أن ينفع بعلمهم لتنمية القطاع الثالث السعودي واستدامة الخير في المملكة.

ومن المنتظر أن تستأنف المؤسسة تمكينها لقادة العمل الخيري من السيدات بمملكة إسبانيا لمرحلة التطبيق الميداني ودارسة نماذج العمل الخيري الأوروبية، بتاريخ 17/ 9/ 2017م، ويبلغ عدد المشاركات بالبرنامج 19 سيدة من العاملات بالقطاع الثالث السعودي.

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"العنود الخيرية" تستأنف تدريباتها ببرنامج "إدارة المنظمات غير الربحية" بإسبانيا
سبق

استأنفت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، الأحد الموافق 16/ 7/ 2017م، تدريبها الميداني لبرنامج "الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية" في دورته الثالثة بإسبانيا.

بدأت زيارة المشاركين برحلة استكشافية لمدينة غرناطة، ومن ثم الانطلاق إلى أبرز المنظمات الخيرية الإسبانية لدراسة تجاربها وتحليل آلية عملها وتقديمها إلى لجنة تحكيم البرنامج؛ لنقلها إلى القطاع الثالث السعودي؛ بما يتناسب مع التعاليم الإسلامية والتقاليد السعودية، وتَضَمّنت هذه المنظمات (منظمة الصليب الأحمر الإسباني، ودار الإيواء، ومنظمة الأيتام والمشردين).

وقدّم البرنامج للمشاركين محاضرةً بعنوان "تاريخ الأندلس"، ألقاها الدكتور فراييل، وقدّم المهندس موسى الموسى ورشةَ عمل تطويرية للعمل الخيري، كما أقيم لقاء مع الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، الدكتور يوسف الحزيم، بعنوان "ما لم تتعلمه في الزمالة".

وألقى الدكتور "الحزيم" -خلال الحفل- كلمة شكر وتهنئة باسم مؤسسة الأميرة العنود الخيرية للمشاركين؛ لحصولهم على شهادة الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية؛ راجياً من الله تعالى أن ينفع بعلمهم لتنمية القطاع الثالث السعودي واستدامة الخير في المملكة.

ومن المنتظر أن تستأنف المؤسسة تمكينها لقادة العمل الخيري من السيدات بمملكة إسبانيا لمرحلة التطبيق الميداني ودارسة نماذج العمل الخيري الأوروبية، بتاريخ 17/ 9/ 2017م، ويبلغ عدد المشاركات بالبرنامج 19 سيدة من العاملات بالقطاع الثالث السعودي.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
02:33 PM

"العنود الخيرية" تستأنف تدريباتها ببرنامج "إدارة المنظمات غير الربحية" بإسبانيا

في دورته الثالثة.. ودراسة لتجارب أبرز المنظمات الخيرية الإسبانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنفت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، الأحد الموافق 16/ 7/ 2017م، تدريبها الميداني لبرنامج "الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية" في دورته الثالثة بإسبانيا.

بدأت زيارة المشاركين برحلة استكشافية لمدينة غرناطة، ومن ثم الانطلاق إلى أبرز المنظمات الخيرية الإسبانية لدراسة تجاربها وتحليل آلية عملها وتقديمها إلى لجنة تحكيم البرنامج؛ لنقلها إلى القطاع الثالث السعودي؛ بما يتناسب مع التعاليم الإسلامية والتقاليد السعودية، وتَضَمّنت هذه المنظمات (منظمة الصليب الأحمر الإسباني، ودار الإيواء، ومنظمة الأيتام والمشردين).

وقدّم البرنامج للمشاركين محاضرةً بعنوان "تاريخ الأندلس"، ألقاها الدكتور فراييل، وقدّم المهندس موسى الموسى ورشةَ عمل تطويرية للعمل الخيري، كما أقيم لقاء مع الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، الدكتور يوسف الحزيم، بعنوان "ما لم تتعلمه في الزمالة".

وألقى الدكتور "الحزيم" -خلال الحفل- كلمة شكر وتهنئة باسم مؤسسة الأميرة العنود الخيرية للمشاركين؛ لحصولهم على شهادة الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية؛ راجياً من الله تعالى أن ينفع بعلمهم لتنمية القطاع الثالث السعودي واستدامة الخير في المملكة.

ومن المنتظر أن تستأنف المؤسسة تمكينها لقادة العمل الخيري من السيدات بمملكة إسبانيا لمرحلة التطبيق الميداني ودارسة نماذج العمل الخيري الأوروبية، بتاريخ 17/ 9/ 2017م، ويبلغ عدد المشاركات بالبرنامج 19 سيدة من العاملات بالقطاع الثالث السعودي.

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