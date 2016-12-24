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"العيادات التخصّصية" تصرف 2049 وصفة طبية للسوريين بالزعتري

خلال الأسبوع الـ 207 .. بينها اليومية والدورية لأمراض كالسكري والقلب

صرفت العيادات التخصّصية السعودية 2049 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الـ 207.

 

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصّصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني، إلى أن صيدلية العيادات التخصّصية السعودية تعمل وبشكل مستمر على تأمين المرضى من الأشقاء اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري بكل المستلزمات العلاجية والدوائية على اختلاف حاجتهم وفقاً للاستشارة الطبية، وحسب متطلبات كل حالة مرضية، مضيفاً أن الوصفات الطبية التي جرى صرفها خلال هذا الأسبوع تنوّعت ما بين بين الوصفات اليومية و الوصفات الدورية للأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب.

 

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن العيادات التخصّصية السعودية تسعى إلى تقديم أفضل وأجود أنواع الخدمة الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والضرورية في بيئة اللجوء التي عادة ما تقل فيها الخدمات الطبية ويكثر الاحتياج إليها بسبب الظروف المعيشية الصعبة هناك.

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"العيادات التخصّصية" تصرف 2049 وصفة طبية للسوريين بالزعتري
سبق

صرفت العيادات التخصّصية السعودية 2049 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الـ 207.

 

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصّصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني، إلى أن صيدلية العيادات التخصّصية السعودية تعمل وبشكل مستمر على تأمين المرضى من الأشقاء اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري بكل المستلزمات العلاجية والدوائية على اختلاف حاجتهم وفقاً للاستشارة الطبية، وحسب متطلبات كل حالة مرضية، مضيفاً أن الوصفات الطبية التي جرى صرفها خلال هذا الأسبوع تنوّعت ما بين بين الوصفات اليومية و الوصفات الدورية للأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب.

 

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن العيادات التخصّصية السعودية تسعى إلى تقديم أفضل وأجود أنواع الخدمة الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والضرورية في بيئة اللجوء التي عادة ما تقل فيها الخدمات الطبية ويكثر الاحتياج إليها بسبب الظروف المعيشية الصعبة هناك.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
01:57 PM
خلال الأسبوع الـ 207 .. بينها اليومية والدورية لأمراض كالسكري والقلب

"العيادات التخصّصية" تصرف 2049 وصفة طبية للسوريين بالزعتري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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صرفت العيادات التخصّصية السعودية 2049 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الـ 207.

 

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصّصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني، إلى أن صيدلية العيادات التخصّصية السعودية تعمل وبشكل مستمر على تأمين المرضى من الأشقاء اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري بكل المستلزمات العلاجية والدوائية على اختلاف حاجتهم وفقاً للاستشارة الطبية، وحسب متطلبات كل حالة مرضية، مضيفاً أن الوصفات الطبية التي جرى صرفها خلال هذا الأسبوع تنوّعت ما بين بين الوصفات اليومية و الوصفات الدورية للأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب.

 

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن العيادات التخصّصية السعودية تسعى إلى تقديم أفضل وأجود أنواع الخدمة الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والضرورية في بيئة اللجوء التي عادة ما تقل فيها الخدمات الطبية ويكثر الاحتياج إليها بسبب الظروف المعيشية الصعبة هناك.

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