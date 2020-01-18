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العيادات التخصّصية تصرف 2085 وصفة طبية للسوريين في الزعتري

خلال الأسبوع الحالي وشملت عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات

صرفت العيادات التخصّصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها في مخيم الزعتري وصفات طبية لـ 2085حالة مرضية.

 

وشملت الوصفات عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات السعودية خلال هذا الأسبوع.

 

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصّصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني؛ أن الخدمات التي تقدمها الصيدلية يراعى فيها تقديم العلاج المناسب للحالات المرضية التي تراجع العيادات التخصّصية السعودية، وذلك من خلال التنسيق والترتيب مع عيادات الاختصاص، إضافة إلى التركيز على أهمية تطوير الرعاية المقدمة للشقيق السوري.

 

ولفت النظر إلى أن المتطلبات الدوائية الضرورية التي يحتاج إليها الشقيق السوري وأفراد أسرته في بيئة اللجوء تتوافر ولله الحمد في الصيدلية.

 

وأشار المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان؛ إلى أن الحملة السعودية من خلال برامجها الطبية المتنوعة تسعى جاهدةً لتحقيق النجاح والتميُّز بشكل مستمر من خلال تقديم الخدمات الطبية الرائدة؛ خصوصاً للأطفال وكبار السن الذين تغيّرت عليهم الظروف المعيشية في بيئة اللجوء.

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العيادات التخصّصية تصرف 2085 وصفة طبية للسوريين في الزعتري
سبق

صرفت العيادات التخصّصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها في مخيم الزعتري وصفات طبية لـ 2085حالة مرضية.

 

وشملت الوصفات عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات السعودية خلال هذا الأسبوع.

 

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصّصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني؛ أن الخدمات التي تقدمها الصيدلية يراعى فيها تقديم العلاج المناسب للحالات المرضية التي تراجع العيادات التخصّصية السعودية، وذلك من خلال التنسيق والترتيب مع عيادات الاختصاص، إضافة إلى التركيز على أهمية تطوير الرعاية المقدمة للشقيق السوري.

 

ولفت النظر إلى أن المتطلبات الدوائية الضرورية التي يحتاج إليها الشقيق السوري وأفراد أسرته في بيئة اللجوء تتوافر ولله الحمد في الصيدلية.

 

وأشار المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان؛ إلى أن الحملة السعودية من خلال برامجها الطبية المتنوعة تسعى جاهدةً لتحقيق النجاح والتميُّز بشكل مستمر من خلال تقديم الخدمات الطبية الرائدة؛ خصوصاً للأطفال وكبار السن الذين تغيّرت عليهم الظروف المعيشية في بيئة اللجوء.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
12:32 PM
خلال الأسبوع الحالي وشملت عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات

العيادات التخصّصية تصرف 2085 وصفة طبية للسوريين في الزعتري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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صرفت العيادات التخصّصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها في مخيم الزعتري وصفات طبية لـ 2085حالة مرضية.

 

وشملت الوصفات عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات السعودية خلال هذا الأسبوع.

 

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصّصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني؛ أن الخدمات التي تقدمها الصيدلية يراعى فيها تقديم العلاج المناسب للحالات المرضية التي تراجع العيادات التخصّصية السعودية، وذلك من خلال التنسيق والترتيب مع عيادات الاختصاص، إضافة إلى التركيز على أهمية تطوير الرعاية المقدمة للشقيق السوري.

 

ولفت النظر إلى أن المتطلبات الدوائية الضرورية التي يحتاج إليها الشقيق السوري وأفراد أسرته في بيئة اللجوء تتوافر ولله الحمد في الصيدلية.

 

وأشار المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان؛ إلى أن الحملة السعودية من خلال برامجها الطبية المتنوعة تسعى جاهدةً لتحقيق النجاح والتميُّز بشكل مستمر من خلال تقديم الخدمات الطبية الرائدة؛ خصوصاً للأطفال وكبار السن الذين تغيّرت عليهم الظروف المعيشية في بيئة اللجوء.

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