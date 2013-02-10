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العيادات التخصصية تقدّم التطعيمات لـ 963 لاجئاً سورياً في الزعتري

خلال شهر يناير وضمن البرنامج الصحي الذي أطلقته "شقيقي صحتك تهمني"

قدّمت عيادة المطاعيم التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري العلاج الوقائي الطبي من اللقاحات والتطعيمات لعدد 963 لاجئاً سورياً، خلال شهر يناير من العام 2017م، ضمن البرنامج الصحي الذي أطلقته العيادات السعودية "شقيقي صحتك تهمني".

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية الدكتور حامد المفعلاني أن عمل عيادة التطعيمات يشتمل على إعطاء جميع اللقاحات الضرورية التي أقرّها الأطباء المختصون العاملون في العيادات التخصصية السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM)، بحيث تشمل مختلف الفئات العمرية، وذلك ضمن البرامج الوقائية التي تتبعها الحملة؛ لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية بين الأشقاء السوريين لا قدر الله.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تركّز على الجوانب الجسدية، والمعنوية، والنفسية للأشقاء السوريين، خصوصاً في ظلّ وجودهم في بيئة اللجوء التي تعدّ حاضنة لكثير من الأوبئة والأمراض في ظروف مناخية متقلبة تشهدها مناطق وجودهم حالياً، وما يتعرض له الأشقاء من ضغوط نفسية وما يرافقها من تداعيات وآثار جانبية على تفاصيل حياتهم.

العيادات التخصصية السعودية تُعاين 1772 حالة في مخيم الزعتري العيادات التخصصية السعودية تعالج 1721 مريضاً سورياً العيادات التخصصية السعودية تُعالج حالة مَرَضية غريبة لشاب سوري العيادات التخصصية السعودية تؤمن 20 ألف عبوة حليب للرضع في "مخيم الزعتري" العيادات التخصصية السعودية تعالج 463 حالة بمخيم الزعتري العيادات التخصصية السعودية تُعالج 1788 لاجئاً سورياً بمخيم الزعتري العيادات التخصصية السعودية تصرف 6116 وصفة طبية للأشقاء السوريين في "الزعتري" 2140 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

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العيادات التخصصية تقدّم التطعيمات لـ 963 لاجئاً سورياً في الزعتري
سبق

قدّمت عيادة المطاعيم التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري العلاج الوقائي الطبي من اللقاحات والتطعيمات لعدد 963 لاجئاً سورياً، خلال شهر يناير من العام 2017م، ضمن البرنامج الصحي الذي أطلقته العيادات السعودية "شقيقي صحتك تهمني".

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية الدكتور حامد المفعلاني أن عمل عيادة التطعيمات يشتمل على إعطاء جميع اللقاحات الضرورية التي أقرّها الأطباء المختصون العاملون في العيادات التخصصية السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM)، بحيث تشمل مختلف الفئات العمرية، وذلك ضمن البرامج الوقائية التي تتبعها الحملة؛ لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية بين الأشقاء السوريين لا قدر الله.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تركّز على الجوانب الجسدية، والمعنوية، والنفسية للأشقاء السوريين، خصوصاً في ظلّ وجودهم في بيئة اللجوء التي تعدّ حاضنة لكثير من الأوبئة والأمراض في ظروف مناخية متقلبة تشهدها مناطق وجودهم حالياً، وما يتعرض له الأشقاء من ضغوط نفسية وما يرافقها من تداعيات وآثار جانبية على تفاصيل حياتهم.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
11:42 AM
خلال شهر يناير وضمن البرنامج الصحي الذي أطلقته "شقيقي صحتك تهمني"

العيادات التخصصية تقدّم التطعيمات لـ 963 لاجئاً سورياً في الزعتري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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قدّمت عيادة المطاعيم التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري العلاج الوقائي الطبي من اللقاحات والتطعيمات لعدد 963 لاجئاً سورياً، خلال شهر يناير من العام 2017م، ضمن البرنامج الصحي الذي أطلقته العيادات السعودية "شقيقي صحتك تهمني".

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية الدكتور حامد المفعلاني أن عمل عيادة التطعيمات يشتمل على إعطاء جميع اللقاحات الضرورية التي أقرّها الأطباء المختصون العاملون في العيادات التخصصية السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM)، بحيث تشمل مختلف الفئات العمرية، وذلك ضمن البرامج الوقائية التي تتبعها الحملة؛ لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية بين الأشقاء السوريين لا قدر الله.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تركّز على الجوانب الجسدية، والمعنوية، والنفسية للأشقاء السوريين، خصوصاً في ظلّ وجودهم في بيئة اللجوء التي تعدّ حاضنة لكثير من الأوبئة والأمراض في ظروف مناخية متقلبة تشهدها مناطق وجودهم حالياً، وما يتعرض له الأشقاء من ضغوط نفسية وما يرافقها من تداعيات وآثار جانبية على تفاصيل حياتهم.

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