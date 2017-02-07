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العيادات السعودية عالجت أكثر من 4 آلاف طفل سوري يناير الماضي

أمّنت الأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة واللازمة لهذه الفئة العمرية

قدّمت عيادة الأطفال التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري، خلال شهر يناير الماضي، لعدد 4507 أطفال من أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين، العلاج اللازم والمناسب خلال موجة البرد الحالية.

 

وأكد طبيب الأطفال الدكتور عبدالحي الخالدي في تصريح له، أن قسم الأطفال يُعتبر من الأقسام الطبية الهامة داخل العيادات التخصصية السعودية التي تحظى بإقبال كبير من إجمالي المراجعين بحسب الإحصائيات الدورية في العيادات السعودية، ويعود السبب وراء هذا الإقبال الشديد إلى أن الأطفال يشكّلون نسبة كبيرة من سكان مخيم الزعتري؛ مضيفاً أن العيادات السعودية تقوم بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة واللازمة لهذه الفئة العمرية.

 

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة السعودية تسعى إلى تطوير العمل، ورفع الكفاءة المُقَدَّمة من قِبَل كادر العيادات السعودية، بالإضافة إلى تطوير الأجهزة والمعدات الطبية؛ لتتناسب مع احتياجات الأشقاء اللاجئين السوريين؛ وخصوصاً فئة الأطفال، والتي غالباً ما تتعرض للوعكات الصحية الناتجة من التأثر السريع بالمحيط البيئي لها.

 

وأضاف "السمحان" أن هذا الاهتمام الكبير الذي يتم تقديمه من قِبَل الحملة الوطنية السعودية في جميع المحاور الطبية والاجتماعية والغذائية والموسمية والإيوائية والإغاثية، يأتي إنفاذاً للتوجيهات الرشيدة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العيادات السعودية عالجت أكثر من 4 آلاف طفل سوري يناير الماضي
سبق

قدّمت عيادة الأطفال التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري، خلال شهر يناير الماضي، لعدد 4507 أطفال من أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين، العلاج اللازم والمناسب خلال موجة البرد الحالية.

 

وأكد طبيب الأطفال الدكتور عبدالحي الخالدي في تصريح له، أن قسم الأطفال يُعتبر من الأقسام الطبية الهامة داخل العيادات التخصصية السعودية التي تحظى بإقبال كبير من إجمالي المراجعين بحسب الإحصائيات الدورية في العيادات السعودية، ويعود السبب وراء هذا الإقبال الشديد إلى أن الأطفال يشكّلون نسبة كبيرة من سكان مخيم الزعتري؛ مضيفاً أن العيادات السعودية تقوم بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة واللازمة لهذه الفئة العمرية.

 

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة السعودية تسعى إلى تطوير العمل، ورفع الكفاءة المُقَدَّمة من قِبَل كادر العيادات السعودية، بالإضافة إلى تطوير الأجهزة والمعدات الطبية؛ لتتناسب مع احتياجات الأشقاء اللاجئين السوريين؛ وخصوصاً فئة الأطفال، والتي غالباً ما تتعرض للوعكات الصحية الناتجة من التأثر السريع بالمحيط البيئي لها.

 

وأضاف "السمحان" أن هذا الاهتمام الكبير الذي يتم تقديمه من قِبَل الحملة الوطنية السعودية في جميع المحاور الطبية والاجتماعية والغذائية والموسمية والإيوائية والإغاثية، يأتي إنفاذاً للتوجيهات الرشيدة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله.

 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
01:29 PM
أمّنت الأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة واللازمة لهذه الفئة العمرية

العيادات السعودية عالجت أكثر من 4 آلاف طفل سوري يناير الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت عيادة الأطفال التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري، خلال شهر يناير الماضي، لعدد 4507 أطفال من أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين، العلاج اللازم والمناسب خلال موجة البرد الحالية.

 

وأكد طبيب الأطفال الدكتور عبدالحي الخالدي في تصريح له، أن قسم الأطفال يُعتبر من الأقسام الطبية الهامة داخل العيادات التخصصية السعودية التي تحظى بإقبال كبير من إجمالي المراجعين بحسب الإحصائيات الدورية في العيادات السعودية، ويعود السبب وراء هذا الإقبال الشديد إلى أن الأطفال يشكّلون نسبة كبيرة من سكان مخيم الزعتري؛ مضيفاً أن العيادات السعودية تقوم بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة واللازمة لهذه الفئة العمرية.

 

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة السعودية تسعى إلى تطوير العمل، ورفع الكفاءة المُقَدَّمة من قِبَل كادر العيادات السعودية، بالإضافة إلى تطوير الأجهزة والمعدات الطبية؛ لتتناسب مع احتياجات الأشقاء اللاجئين السوريين؛ وخصوصاً فئة الأطفال، والتي غالباً ما تتعرض للوعكات الصحية الناتجة من التأثر السريع بالمحيط البيئي لها.

 

وأضاف "السمحان" أن هذا الاهتمام الكبير الذي يتم تقديمه من قِبَل الحملة الوطنية السعودية في جميع المحاور الطبية والاجتماعية والغذائية والموسمية والإيوائية والإغاثية، يأتي إنفاذاً للتوجيهات الرشيدة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله.

 

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