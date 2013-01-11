العيبان يُطلع وزير العدل الجيبوتي على دور السعودية في نصرة القضايا الحقوقية العادلة

مؤكدًا أهمية دور الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر بن محمد العيبان، وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان في جمهورية جيبوتي، السيد مؤمن أحمد شيخ، والوفد المرافق، وذلك خلال زيارته للمملكة حاليًا.



وتهدف الزيارة - بحسب موقع هيئة حقوق الإنسان - إلى الاطلاع على تجربة السعودية في مجال حقوق الإنسان، ومدى الإسهام الكبير في هذا المجال، ودور الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالسعودية، إضافة إلى الاطلاع على الجهود الدولية التي تبذلها السعودية - ممثلة في هيئة حقوق الإنسان - لنصرة قضايا الإنسان الحقوقية في العالم.



واستعرض الدكتور العيبان خلال الاستقبال جهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في دعم قضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى ما تقدمه السعودية من دعم لنصرة القضايا العادلة.



وأشار الدكتور العيبان إلى التطورات التي تشهدها السعودية، والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورًا للتنمية، وفق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وأبنائها.​

