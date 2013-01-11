"العيد".. ستيني متغيب منذ 10 أيام بالخبر وذووه يناشدون البحث عنه

يعاني أمراض السكر والقلب والضغط

ناشد ذوو الستيني المفقود "ثاني عيسى العيد" المسؤولين وكافة الأجهزة الأمنية مساعدتهم في البحث عنه، بعد أن تغيب من أمام منزله في الخُبر قبل عشرة أيام .



وقال ابن المتغيب لـ"سبق": "والدي ثاني عيسى العيد يبلغ من العمر 65 سنة، وبكامل قواه العقلية، وتغيب من أمام منزلنا يوم الجمعة الماضي وجميع مقتنياته الشخصية موجودة لدينا، ومنها سيارته وهاتفه ومحفظته. وهو يعاني أمراض السكر والقلب والضغط".



وأضاف: "أبلغتُ عن تغيبه الأجهزة الأمنية، وما زلنا ننتقل من جهة لأخرى دون فقدان الأمل في العثور عليه"، مناشدًا المواطنين والمقيمين ممن يجده، أو يتعرف على ملامحه، الاتصال بعمليات الشرطة، أو الاتصال على رقم جوال 0561322223.

