النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية

مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية

"العيسى": مشاركة المؤسسات التعليمية في الجنادرية تحظى بتفاعل مجتمعي

مؤسسة التدريب التقني تستغل الحدث في التعريف بكيفية التسجيل ببرامجها

 أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن مشاركة المؤسسات التعليمية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، وعلى رأسها وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تُعتبر فرصة كبيرة لاطلاع أفراد المجتمع على المشاريع والخدمات والبرامج التي تقدّمها المؤسسات التعليمية بالمملكة، وزيادة التفاعل مع الجمهور وتوعيتهم بكل المستجدات فيما يتعلق بالتعليم.

 

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور "العيسى" لجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في "الجنادرية 31" يوم الأحد الموافق 8/ 5/ 1438؛ حيث صَحِبه في هذه الجولة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

 

واطلع وزير التعليم على الجناح وما تَضَمّنه من مرافق من أبرزها الأكاديمية التقنية للطفل، وأقسام الطباعة الحرارية، والتدريب الأهلي، والتدريب التقني للمرأة، وركن الكليات التقنية العالمية، والدورات التدريبية في صيانة الجوال، وكذلك ركن الاختراع وتقنية الروبورت والتنسيق الوظيفي، إضافة إلى ريادة الأعمال، وغيرها من الأقسام التفاعلية؛ كصيانة السيارات والنجارة.

 

من جانبه، قال "الفهيد": "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرصت على المشاركة هذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"؛ لما لهذه المناسبة الوطنية من أهمية بالغة في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بالتخصصات المهنية والتقنية".

 

وأضاف: "تَضَمّن الجناح تعريفاً بكافة خدمات المؤسسة التي تقدّمها للمجتمع، وكيفية التسجيل في برامجها التدريبية من خلال الكليات والمعاهد التقنية، بالإضافة إلى تقديم دورات وورش عمل مجانية بالجناح".

 

وأردف: "مقر المؤسسة هذا العام يتضمن منصات عرض لابتكارات المتدربين والمتدربات، وقسم خاص بتدريب المرأة، ومسرح للفعاليات، ومنصة تفاعلية تستهدف الترجمة التفاعلية بلغة الإشارة للصم والبكم؛ وذلك في إطار حرص المؤسسة على أن تستفيد أكبر شريحة من أفراد المجتمع من الخدمات المقدمة".

 

يُذكر أن جناح المؤسسة تم تجهيزه بشكل كامل بأيد سعودية، عَمِل على تنفيذه مدربون متخصصون من الكليات والمعاهد التقنية، وسيشرفون على صيانته خلال فترة المهرجان.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العيسى": مشاركة المؤسسات التعليمية في الجنادرية تحظى بتفاعل مجتمعي
سبق

 أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن مشاركة المؤسسات التعليمية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، وعلى رأسها وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تُعتبر فرصة كبيرة لاطلاع أفراد المجتمع على المشاريع والخدمات والبرامج التي تقدّمها المؤسسات التعليمية بالمملكة، وزيادة التفاعل مع الجمهور وتوعيتهم بكل المستجدات فيما يتعلق بالتعليم.

 

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور "العيسى" لجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في "الجنادرية 31" يوم الأحد الموافق 8/ 5/ 1438؛ حيث صَحِبه في هذه الجولة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

 

واطلع وزير التعليم على الجناح وما تَضَمّنه من مرافق من أبرزها الأكاديمية التقنية للطفل، وأقسام الطباعة الحرارية، والتدريب الأهلي، والتدريب التقني للمرأة، وركن الكليات التقنية العالمية، والدورات التدريبية في صيانة الجوال، وكذلك ركن الاختراع وتقنية الروبورت والتنسيق الوظيفي، إضافة إلى ريادة الأعمال، وغيرها من الأقسام التفاعلية؛ كصيانة السيارات والنجارة.

 

من جانبه، قال "الفهيد": "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرصت على المشاركة هذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"؛ لما لهذه المناسبة الوطنية من أهمية بالغة في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بالتخصصات المهنية والتقنية".

 

وأضاف: "تَضَمّن الجناح تعريفاً بكافة خدمات المؤسسة التي تقدّمها للمجتمع، وكيفية التسجيل في برامجها التدريبية من خلال الكليات والمعاهد التقنية، بالإضافة إلى تقديم دورات وورش عمل مجانية بالجناح".

 

وأردف: "مقر المؤسسة هذا العام يتضمن منصات عرض لابتكارات المتدربين والمتدربات، وقسم خاص بتدريب المرأة، ومسرح للفعاليات، ومنصة تفاعلية تستهدف الترجمة التفاعلية بلغة الإشارة للصم والبكم؛ وذلك في إطار حرص المؤسسة على أن تستفيد أكبر شريحة من أفراد المجتمع من الخدمات المقدمة".

 

يُذكر أن جناح المؤسسة تم تجهيزه بشكل كامل بأيد سعودية، عَمِل على تنفيذه مدربون متخصصون من الكليات والمعاهد التقنية، وسيشرفون على صيانته خلال فترة المهرجان.

 

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
01:40 PM
مؤسسة التدريب التقني تستغل الحدث في التعريف بكيفية التسجيل ببرامجها

"العيسى": مشاركة المؤسسات التعليمية في الجنادرية تحظى بتفاعل مجتمعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,252

 أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن مشاركة المؤسسات التعليمية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، وعلى رأسها وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تُعتبر فرصة كبيرة لاطلاع أفراد المجتمع على المشاريع والخدمات والبرامج التي تقدّمها المؤسسات التعليمية بالمملكة، وزيادة التفاعل مع الجمهور وتوعيتهم بكل المستجدات فيما يتعلق بالتعليم.

 

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور "العيسى" لجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في "الجنادرية 31" يوم الأحد الموافق 8/ 5/ 1438؛ حيث صَحِبه في هذه الجولة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

 

واطلع وزير التعليم على الجناح وما تَضَمّنه من مرافق من أبرزها الأكاديمية التقنية للطفل، وأقسام الطباعة الحرارية، والتدريب الأهلي، والتدريب التقني للمرأة، وركن الكليات التقنية العالمية، والدورات التدريبية في صيانة الجوال، وكذلك ركن الاختراع وتقنية الروبورت والتنسيق الوظيفي، إضافة إلى ريادة الأعمال، وغيرها من الأقسام التفاعلية؛ كصيانة السيارات والنجارة.

 

من جانبه، قال "الفهيد": "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرصت على المشاركة هذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"؛ لما لهذه المناسبة الوطنية من أهمية بالغة في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بالتخصصات المهنية والتقنية".

 

وأضاف: "تَضَمّن الجناح تعريفاً بكافة خدمات المؤسسة التي تقدّمها للمجتمع، وكيفية التسجيل في برامجها التدريبية من خلال الكليات والمعاهد التقنية، بالإضافة إلى تقديم دورات وورش عمل مجانية بالجناح".

 

وأردف: "مقر المؤسسة هذا العام يتضمن منصات عرض لابتكارات المتدربين والمتدربات، وقسم خاص بتدريب المرأة، ومسرح للفعاليات، ومنصة تفاعلية تستهدف الترجمة التفاعلية بلغة الإشارة للصم والبكم؛ وذلك في إطار حرص المؤسسة على أن تستفيد أكبر شريحة من أفراد المجتمع من الخدمات المقدمة".

 

يُذكر أن جناح المؤسسة تم تجهيزه بشكل كامل بأيد سعودية، عَمِل على تنفيذه مدربون متخصصون من الكليات والمعاهد التقنية، وسيشرفون على صيانته خلال فترة المهرجان.

 

شارك برأيك
42
147

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,432
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,696
3000

3000

01 فبراير
2,414
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,236

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة