العيسى يثمن مشاركة تعليم تبوك في أوبريت "نبض الوطن" بالجنادرية

نوه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بمشاركة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك "إدارة نشاط الطلاب" في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "31" من خلال أوبريت التعليم "نبض الوطن" مثمناً إبداع طلاب تعليم تبوك في هذا العمل الإنشادي المميز، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين عليه من مشرفين ومعلمين.

جاء ذلك خلال افتتاحه مساء أمس الأحد فعاليات جناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان كما وقف على انطلاقة فعاليات الجناح .

وقام وزير التعليم بجولة على جميع الأقسام والأركان التي يحتويها الجناح، مستمعًا إلى شرح موجز عن الفعاليات التي تشرف عليها نخبة من منسوبي ومنسوبات الوزارة وإدارات التعليم المشاركة من مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، وشهدت جولة العيسى حضور وكلاء الوزارة وعدد من قيادات ومسؤولي ومسؤولات وزارة التعليم .

يذكر أن مشاركة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تضمنت تقديم أوبريت "نبض الوطن"، والذي يتكون من خمس لوحات تحكي أمجاد هذا الوطن الغالي ويحكي بطولات جنودنا البواسل المشاركين في الذود عن الوطن بالحد.

فيما أعرب المدير العام للتعليم بالمنطقة د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف عن الاعتزاز والفخر بهذه المشاركة الوطنية والتي تعد الأولى في تاريخ الجنادرية كمشاركة تمثل وزارة التعليم من مخرجات الميدان.

وقال مدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي إن العمل الإنشادي أوبريت "نبض الوطن" هو من كلمات وألحان وإخراج ياسر الحارثي, معرباً عن شكره لأعضاء الفريق المكلف بتقديم الأوبريت من مشرفين تربويين ورواد نشاط وطلاب.