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"العيسى" يكرم 110 فائزين وفائزات في الدورة السابعة لجائزة التعليم للتميز

مؤتمر صحفي غداً عن الجائزة بحضور أمينها "الطويان"

يكّرم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الأحد المقبل 15 الجاري 110 فائزين وفائزات في الدورة السابعة من جائزة التعليم للتميز وذلك عند الثامنة مساء في مركز الملك فهد الثقافي.

من جهة أخرى تعقد الجائزة غداً الخميس مؤتمراً صحفياً بحضور أمين الجائزة الدكتور محمد الطويان للحديث عن الجائزة وجوائزها وأهدافها وتطوراتها.

يذكر أن الجائزة اعتمدت لغة الإشارة في حفل دورتها السابعة لهذا العام، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم). 

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قد كَرّم العام الماضي ‏116 فائزًا وفائزة بـ 5 ملايين ريال، و21 سيارة BMW في حفل جائزة التعليم للتميز في دورتها السادسة، الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وزير التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العيسى" يكرم 110 فائزين وفائزات في الدورة السابعة لجائزة التعليم للتميز
سبق

يكّرم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الأحد المقبل 15 الجاري 110 فائزين وفائزات في الدورة السابعة من جائزة التعليم للتميز وذلك عند الثامنة مساء في مركز الملك فهد الثقافي.

من جهة أخرى تعقد الجائزة غداً الخميس مؤتمراً صحفياً بحضور أمين الجائزة الدكتور محمد الطويان للحديث عن الجائزة وجوائزها وأهدافها وتطوراتها.

يذكر أن الجائزة اعتمدت لغة الإشارة في حفل دورتها السابعة لهذا العام، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم). 

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قد كَرّم العام الماضي ‏116 فائزًا وفائزة بـ 5 ملايين ريال، و21 سيارة BMW في حفل جائزة التعليم للتميز في دورتها السادسة، الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
05:07 PM
مؤتمر صحفي غداً عن الجائزة بحضور أمينها "الطويان"

"العيسى" يكرم 110 فائزين وفائزات في الدورة السابعة لجائزة التعليم للتميز

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
3,536

يكّرم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الأحد المقبل 15 الجاري 110 فائزين وفائزات في الدورة السابعة من جائزة التعليم للتميز وذلك عند الثامنة مساء في مركز الملك فهد الثقافي.

من جهة أخرى تعقد الجائزة غداً الخميس مؤتمراً صحفياً بحضور أمين الجائزة الدكتور محمد الطويان للحديث عن الجائزة وجوائزها وأهدافها وتطوراتها.

يذكر أن الجائزة اعتمدت لغة الإشارة في حفل دورتها السابعة لهذا العام، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم). 

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قد كَرّم العام الماضي ‏116 فائزًا وفائزة بـ 5 ملايين ريال، و21 سيارة BMW في حفل جائزة التعليم للتميز في دورتها السادسة، الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

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