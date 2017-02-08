"العيسى" يكرم 110 فائزين وفائزات في الدورة السابعة لجائزة التعليم للتميز

مؤتمر صحفي غداً عن الجائزة بحضور أمينها "الطويان"

يكّرم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الأحد المقبل 15 الجاري 110 فائزين وفائزات في الدورة السابعة من جائزة التعليم للتميز وذلك عند الثامنة مساء في مركز الملك فهد الثقافي.

من جهة أخرى تعقد الجائزة غداً الخميس مؤتمراً صحفياً بحضور أمين الجائزة الدكتور محمد الطويان للحديث عن الجائزة وجوائزها وأهدافها وتطوراتها.

يذكر أن الجائزة اعتمدت لغة الإشارة في حفل دورتها السابعة لهذا العام، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم).

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قد كَرّم العام الماضي ‏116 فائزًا وفائزة بـ 5 ملايين ريال، و21 سيارة BMW في حفل جائزة التعليم للتميز في دورتها السادسة، الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.