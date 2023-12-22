"الغامدي" مديراً للمتابعة في الأمن العام

بموافقة صاحب السمو الملكي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر مدير الأمن العام قراراً يقضي بنقل مدير الإدارة العامة للمتابعة اللواء محمد بن عبدالله أباعود، وتعيينه مستشار لمدير الأمن العام، وتعيين اللواء عبدالله بن محمد الغامدي خلفاً له مديراً للإدارة العامة للمتابعة.

يذكر أن اللواء "أباعود" واللواء "الغامدي" من الكفاءات الأمنية المؤهلة التي سبق وأن تقلدت عدداً من المناصب الإدارية والميدانية