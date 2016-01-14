أصدر مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، قرارًا إداريًا بتكليف الموظف سعيد محمد الغامدي مساعداً لمدير العيادات الخارجية بالمستشفى .
"الغامدي" مساعداً لمدير العيادات الخارجية بتخصصي الطائف
أصدر مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، قرارًا إداريًا بتكليف الموظف سعيد محمد الغامدي مساعداً لمدير العيادات الخارجية بالمستشفى .
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"الغامدي" مساعداً لمدير العيادات الخارجية بتخصصي الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-13
أصدر مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، قرارًا إداريًا بتكليف الموظف سعيد محمد الغامدي مساعداً لمدير العيادات الخارجية بالمستشفى .
13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
11:48 PM
"الغامدي" مساعداً لمدير العيادات الخارجية بتخصصي الطائف
أصدر مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، قرارًا إداريًا بتكليف الموظف سعيد محمد الغامدي مساعداً لمدير العيادات الخارجية بالمستشفى .
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