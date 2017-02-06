قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد أحمد بن سعيد آل كاسي الرائد فيصل بن عبدالله الغامدي رتبة مقدم بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته .
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"الغامدي" يتقلد رتبة "مقدم" بمدني الطائف
قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد أحمد بن سعيد آل كاسي الرائد فيصل بن عبدالله الغامدي رتبة مقدم بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته .
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"الغامدي" يتقلد رتبة "مقدم" بمدني الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-02-06
قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد أحمد بن سعيد آل كاسي الرائد فيصل بن عبدالله الغامدي رتبة مقدم بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته .
06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
11:12 PM
"الغامدي" يتقلد رتبة "مقدم" بمدني الطائف
قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد أحمد بن سعيد آل كاسي الرائد فيصل بن عبدالله الغامدي رتبة مقدم بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته .
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