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"الغذاء والدواء" تنفي صدور أي تقارير توصي بعدم استخدام زيت النخيل

بعد ادعاءات انتشرت بمواقع التواصل تتهم منتجاته بالتسبب في السرطان

قالت هيئة الغذاء والدواء في توضيح لها اليوم إنها راجعت التقارير الصادرة من المنظمة الأوربية (EFSA)، للتأكد من مدى خطورة استخدام الزيوت النباتية خصوصاً زيت النخيل في الأغذية، وتبين عدم وجود تقارير توصي بإيقاف استخدام زيت النخيل حالياً في المنتجات الغذائية.

 

وبينت الهيئة أن ذلك جاء بعد ادعاءات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بإيقاف استخدامها لأنها قد تكون سبباً للإصابة بمرض السرطان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تنفي صدور أي تقارير توصي بعدم استخدام زيت النخيل
سبق

قالت هيئة الغذاء والدواء في توضيح لها اليوم إنها راجعت التقارير الصادرة من المنظمة الأوربية (EFSA)، للتأكد من مدى خطورة استخدام الزيوت النباتية خصوصاً زيت النخيل في الأغذية، وتبين عدم وجود تقارير توصي بإيقاف استخدام زيت النخيل حالياً في المنتجات الغذائية.

 

وبينت الهيئة أن ذلك جاء بعد ادعاءات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بإيقاف استخدامها لأنها قد تكون سبباً للإصابة بمرض السرطان.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
03:28 PM
بعد ادعاءات انتشرت بمواقع التواصل تتهم منتجاته بالتسبب في السرطان

"الغذاء والدواء" تنفي صدور أي تقارير توصي بعدم استخدام زيت النخيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,321

قالت هيئة الغذاء والدواء في توضيح لها اليوم إنها راجعت التقارير الصادرة من المنظمة الأوربية (EFSA)، للتأكد من مدى خطورة استخدام الزيوت النباتية خصوصاً زيت النخيل في الأغذية، وتبين عدم وجود تقارير توصي بإيقاف استخدام زيت النخيل حالياً في المنتجات الغذائية.

 

وبينت الهيئة أن ذلك جاء بعد ادعاءات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بإيقاف استخدامها لأنها قد تكون سبباً للإصابة بمرض السرطان.

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