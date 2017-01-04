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"الغذاء والدواء": حظر استيراد الدواجن والبيض من مناطق في 5 دول

الهيئة: بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها

 حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من محافظات ومقاطعات في خمس دول، بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

 

وقالت الهيئة: "حظر الاستيراد شمل كلاً من؛ مقاطعة باتش-كيشكون (Bács-Kiskun) في المجر، ومحافظة خيرسون (KHERSON) في أوكرانيا، ومحافظة لوبوسكي (LUBUSKIE) في بولندا، ومقاطعة فرايزلاند (FRIESLAND) في هولندا، وإقليم تارن (Tarn)، وإقليم لوت وغارون (Lot-et-Garonne)، وإقليم أفيرون (Aveyron) في فرنسا".

 

واستثنت "الهيئة" من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصّة في تلك الدول، ويستمر هذا الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية هناك.

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"الغذاء والدواء": حظر استيراد الدواجن والبيض من مناطق في 5 دول
سبق

 حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من محافظات ومقاطعات في خمس دول، بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

 

وقالت الهيئة: "حظر الاستيراد شمل كلاً من؛ مقاطعة باتش-كيشكون (Bács-Kiskun) في المجر، ومحافظة خيرسون (KHERSON) في أوكرانيا، ومحافظة لوبوسكي (LUBUSKIE) في بولندا، ومقاطعة فرايزلاند (FRIESLAND) في هولندا، وإقليم تارن (Tarn)، وإقليم لوت وغارون (Lot-et-Garonne)، وإقليم أفيرون (Aveyron) في فرنسا".

 

واستثنت "الهيئة" من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصّة في تلك الدول، ويستمر هذا الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية هناك.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
12:37 PM
الهيئة: بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها

"الغذاء والدواء": حظر استيراد الدواجن والبيض من مناطق في 5 دول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,933

 حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من محافظات ومقاطعات في خمس دول، بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

 

وقالت الهيئة: "حظر الاستيراد شمل كلاً من؛ مقاطعة باتش-كيشكون (Bács-Kiskun) في المجر، ومحافظة خيرسون (KHERSON) في أوكرانيا، ومحافظة لوبوسكي (LUBUSKIE) في بولندا، ومقاطعة فرايزلاند (FRIESLAND) في هولندا، وإقليم تارن (Tarn)، وإقليم لوت وغارون (Lot-et-Garonne)، وإقليم أفيرون (Aveyron) في فرنسا".

 

واستثنت "الهيئة" من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصّة في تلك الدول، ويستمر هذا الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية هناك.

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