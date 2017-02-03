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"الغفيص" يزور جناح "التدريب التقني" في الجنادرية

أكَّد أنَّ مشاركتها تتميز بالتجديد والتنوع

زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية "الدكتور علي بن ناصر الغفيص" جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالجنادرية 31، اطلع خلالها على ما يحويه الجناح من نماذج لمشروعات المؤسسة وأبرز أنشطتها ومنتجات وإنجازات منسوبي ومتدربي وحدات المؤسسة.
 
ونوَّه "الغفيص" إلى جهود المؤسسة حيال تطوير العديد من الأجنحة التي تهتم باحتياج المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ مقر المؤسسة أصبح هدف العديد من الزوار والمهتمين بالشأن التقني، وأكد على أهمية حضور المؤسسة في مثل هذه المحافل الثقافية والجماهيرية التي تعبر عن الإحساس بالمواطنة والقرب من احتياجات الوطن والمواطن، مثمناً لمحافظ المؤسسة "الدكتور أحمد الفهيد" دوره للرقي برسالة التدريب التقني والمهني في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- بدعم التدريب ونشره على مستوى الوطن.
 
وتجول "الغفيص" على أكاديمية الطفل المهنية، وأقسام الطباعة الحرارية، والتعليم الأهلي، والقسم النسائي، إضافة إلى ركن الكليات العالمية، ودورات التدريب وصيانة الجوال، وركن الاختراع وتقنية الروبورت والتنسيق الوظيفي، وريادة الأعمال، وغيرها من الأقسام التفاعلية؛ كصيانة السيارات والنجارة.
 
وعبَّر "الغفيص" بعد زيارته لجناح المؤسسة عن شكره للجان العمل من المدربين والمدربات ودورهم في التوعية برسالة المؤسسة، وأبدى إعجابه بما احتواه المعرض من أعمال تقنية ومهنية تتسم بالتجديد والتنوع وتعكس دور التدريب التقني من خلال أهم رسالة يقدمها للوطن، مشيداً بالجهود التي تبذلها المؤسسة في توفير فرص التدريب المتخصص والاحترافي للبنين والفتيات من خلال التخصصات المتوافرة التي تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية.

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"الغفيص" يزور جناح "التدريب التقني" في الجنادرية
سبق

زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية "الدكتور علي بن ناصر الغفيص" جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالجنادرية 31، اطلع خلالها على ما يحويه الجناح من نماذج لمشروعات المؤسسة وأبرز أنشطتها ومنتجات وإنجازات منسوبي ومتدربي وحدات المؤسسة.
 
ونوَّه "الغفيص" إلى جهود المؤسسة حيال تطوير العديد من الأجنحة التي تهتم باحتياج المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ مقر المؤسسة أصبح هدف العديد من الزوار والمهتمين بالشأن التقني، وأكد على أهمية حضور المؤسسة في مثل هذه المحافل الثقافية والجماهيرية التي تعبر عن الإحساس بالمواطنة والقرب من احتياجات الوطن والمواطن، مثمناً لمحافظ المؤسسة "الدكتور أحمد الفهيد" دوره للرقي برسالة التدريب التقني والمهني في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- بدعم التدريب ونشره على مستوى الوطن.
 
وتجول "الغفيص" على أكاديمية الطفل المهنية، وأقسام الطباعة الحرارية، والتعليم الأهلي، والقسم النسائي، إضافة إلى ركن الكليات العالمية، ودورات التدريب وصيانة الجوال، وركن الاختراع وتقنية الروبورت والتنسيق الوظيفي، وريادة الأعمال، وغيرها من الأقسام التفاعلية؛ كصيانة السيارات والنجارة.
 
وعبَّر "الغفيص" بعد زيارته لجناح المؤسسة عن شكره للجان العمل من المدربين والمدربات ودورهم في التوعية برسالة المؤسسة، وأبدى إعجابه بما احتواه المعرض من أعمال تقنية ومهنية تتسم بالتجديد والتنوع وتعكس دور التدريب التقني من خلال أهم رسالة يقدمها للوطن، مشيداً بالجهود التي تبذلها المؤسسة في توفير فرص التدريب المتخصص والاحترافي للبنين والفتيات من خلال التخصصات المتوافرة التي تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
09:16 PM
أكَّد أنَّ مشاركتها تتميز بالتجديد والتنوع

"الغفيص" يزور جناح "التدريب التقني" في الجنادرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,285

زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية "الدكتور علي بن ناصر الغفيص" جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالجنادرية 31، اطلع خلالها على ما يحويه الجناح من نماذج لمشروعات المؤسسة وأبرز أنشطتها ومنتجات وإنجازات منسوبي ومتدربي وحدات المؤسسة.
 
ونوَّه "الغفيص" إلى جهود المؤسسة حيال تطوير العديد من الأجنحة التي تهتم باحتياج المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ مقر المؤسسة أصبح هدف العديد من الزوار والمهتمين بالشأن التقني، وأكد على أهمية حضور المؤسسة في مثل هذه المحافل الثقافية والجماهيرية التي تعبر عن الإحساس بالمواطنة والقرب من احتياجات الوطن والمواطن، مثمناً لمحافظ المؤسسة "الدكتور أحمد الفهيد" دوره للرقي برسالة التدريب التقني والمهني في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- بدعم التدريب ونشره على مستوى الوطن.
 
وتجول "الغفيص" على أكاديمية الطفل المهنية، وأقسام الطباعة الحرارية، والتعليم الأهلي، والقسم النسائي، إضافة إلى ركن الكليات العالمية، ودورات التدريب وصيانة الجوال، وركن الاختراع وتقنية الروبورت والتنسيق الوظيفي، وريادة الأعمال، وغيرها من الأقسام التفاعلية؛ كصيانة السيارات والنجارة.
 
وعبَّر "الغفيص" بعد زيارته لجناح المؤسسة عن شكره للجان العمل من المدربين والمدربات ودورهم في التوعية برسالة المؤسسة، وأبدى إعجابه بما احتواه المعرض من أعمال تقنية ومهنية تتسم بالتجديد والتنوع وتعكس دور التدريب التقني من خلال أهم رسالة يقدمها للوطن، مشيداً بالجهود التي تبذلها المؤسسة في توفير فرص التدريب المتخصص والاحترافي للبنين والفتيات من خلال التخصصات المتوافرة التي تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية.

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