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"الغفيلي": وفاة امرأة من كل 3 حالات بسبب أمراض القلب

أسباب الإصابة بها "السكري والكوليسترول وقلة الحركة"

كشف مدير مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور فهد الغفيلي، أن أمراض القلب لدى النساء تَسَبّبت في وفاة 500 ألف امرأة في العالم؛ بحسب إحصائية الجمعية الأمريكية لأمراض القلب؛ مشيراً إلى أن واحدة من بين ثلاث حالات تكون بسبب أمراض القلب.

 

وقال "الغفيلي": إن النساء عُرضة لأمراض القلب وليست حصرية على الرجال المتقدمين في السن، ومن خلال لذلك أطلقت الجمعية الأمريكية حملة توعوية عالمية تحت اسمGo Red للحماية من المرض ومضاعفاته.

 

وأضاف: "الكثير من المجتمعات كانت تعتقد أن أكثر أسباب الوفيات للنساء سببها سرطان الثدي والرحم؛ بينما أوضحت الإحصائيات مؤخراً أن 1 بين 9 نساء يتوفون بالسرطان؛ بينما 1 من بين 3 نساء وفاتهم ناتجة عن أمراض القلب".

 

وأردف: "اكتساب المجتمع السعودي للمدنية بشكل واضح، ساعَدَ على إصابة أكثر من 50% من النساء لزيادة الوزن، و27% من المجتمع مصاب بالسكري، بالإضافة لأمراض الضغط، وعادة التدخين، وقلة الحركة؛ كلها أسباب تؤدي إلى قصور في الشرايين ثم أمراض القلب، ومتى ما عملنا على الاهتمام بوقاية المجتمع وخصوصاً النساء من هذه الأسباب؛ فإننا سنقلل من هذه المشكلة الصحية".

 

وكان الدكتور فهد الغفيلي قد افتتح فعالية اليوم التوعوي لصحة قلب المرأة، الذي نظّمته المدينة الطبية أمس، للسنة الرابعة على التوالي، بالتزامن مع الاحتفال بهذا اليوم عالمياً، وأخذت اللون الأحمر للإحاطة بخطورة هذا المرض وأهمية الوعي به.

 

وأفاد استشاري أمراض القلب بأن "الأيام التوعوية" تسهم بالتقليل من حالات الوفاة بنسبة 20%؛ حيث أشارت الجمعية الأمريكية إلى أن مليونيْ أمريكي ممن زاروا تلك "الأيام التوعوية" أصبح 90% منهم يزور الطبيب مرة واحدة سنوياً، و35% أقلعوا عن التدخين، 63% يتبعون حمية غذائية، و44% سجلوا انخفاضاً في نسبة الكولسترول.

 

وتابع: "الهدف من هذا اليوم هو زيادة الوعي وإيصال الرسالة لدى النساء المصابات بالسكري أو زيادة في الدهون أو ممن يمارسن التدخين، والتشديد على أهمية زيارة الطبيب مرة واحدة في السنة".

 

واختتم قائلاً: "الأمر لا يحتاج إلى مستشفى مرجعي أو طبيب متخصص، ويمكن أن يُكتفى بعيادات أولية وطبيب عام للتأكد من نسبة الدهون والاطمئنان على الحمية الغذائية، إضافة للاهتمام بالتمارين الرياضية".

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغفيلي": وفاة امرأة من كل 3 حالات بسبب أمراض القلب
سبق

كشف مدير مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور فهد الغفيلي، أن أمراض القلب لدى النساء تَسَبّبت في وفاة 500 ألف امرأة في العالم؛ بحسب إحصائية الجمعية الأمريكية لأمراض القلب؛ مشيراً إلى أن واحدة من بين ثلاث حالات تكون بسبب أمراض القلب.

 

وقال "الغفيلي": إن النساء عُرضة لأمراض القلب وليست حصرية على الرجال المتقدمين في السن، ومن خلال لذلك أطلقت الجمعية الأمريكية حملة توعوية عالمية تحت اسمGo Red للحماية من المرض ومضاعفاته.

 

وأضاف: "الكثير من المجتمعات كانت تعتقد أن أكثر أسباب الوفيات للنساء سببها سرطان الثدي والرحم؛ بينما أوضحت الإحصائيات مؤخراً أن 1 بين 9 نساء يتوفون بالسرطان؛ بينما 1 من بين 3 نساء وفاتهم ناتجة عن أمراض القلب".

 

وأردف: "اكتساب المجتمع السعودي للمدنية بشكل واضح، ساعَدَ على إصابة أكثر من 50% من النساء لزيادة الوزن، و27% من المجتمع مصاب بالسكري، بالإضافة لأمراض الضغط، وعادة التدخين، وقلة الحركة؛ كلها أسباب تؤدي إلى قصور في الشرايين ثم أمراض القلب، ومتى ما عملنا على الاهتمام بوقاية المجتمع وخصوصاً النساء من هذه الأسباب؛ فإننا سنقلل من هذه المشكلة الصحية".

 

وكان الدكتور فهد الغفيلي قد افتتح فعالية اليوم التوعوي لصحة قلب المرأة، الذي نظّمته المدينة الطبية أمس، للسنة الرابعة على التوالي، بالتزامن مع الاحتفال بهذا اليوم عالمياً، وأخذت اللون الأحمر للإحاطة بخطورة هذا المرض وأهمية الوعي به.

 

وأفاد استشاري أمراض القلب بأن "الأيام التوعوية" تسهم بالتقليل من حالات الوفاة بنسبة 20%؛ حيث أشارت الجمعية الأمريكية إلى أن مليونيْ أمريكي ممن زاروا تلك "الأيام التوعوية" أصبح 90% منهم يزور الطبيب مرة واحدة سنوياً، و35% أقلعوا عن التدخين، 63% يتبعون حمية غذائية، و44% سجلوا انخفاضاً في نسبة الكولسترول.

 

وتابع: "الهدف من هذا اليوم هو زيادة الوعي وإيصال الرسالة لدى النساء المصابات بالسكري أو زيادة في الدهون أو ممن يمارسن التدخين، والتشديد على أهمية زيارة الطبيب مرة واحدة في السنة".

 

واختتم قائلاً: "الأمر لا يحتاج إلى مستشفى مرجعي أو طبيب متخصص، ويمكن أن يُكتفى بعيادات أولية وطبيب عام للتأكد من نسبة الدهون والاطمئنان على الحمية الغذائية، إضافة للاهتمام بالتمارين الرياضية".

 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
12:33 PM
أسباب الإصابة بها "السكري والكوليسترول وقلة الحركة"

"الغفيلي": وفاة امرأة من كل 3 حالات بسبب أمراض القلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مدير مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور فهد الغفيلي، أن أمراض القلب لدى النساء تَسَبّبت في وفاة 500 ألف امرأة في العالم؛ بحسب إحصائية الجمعية الأمريكية لأمراض القلب؛ مشيراً إلى أن واحدة من بين ثلاث حالات تكون بسبب أمراض القلب.

 

وقال "الغفيلي": إن النساء عُرضة لأمراض القلب وليست حصرية على الرجال المتقدمين في السن، ومن خلال لذلك أطلقت الجمعية الأمريكية حملة توعوية عالمية تحت اسمGo Red للحماية من المرض ومضاعفاته.

 

وأضاف: "الكثير من المجتمعات كانت تعتقد أن أكثر أسباب الوفيات للنساء سببها سرطان الثدي والرحم؛ بينما أوضحت الإحصائيات مؤخراً أن 1 بين 9 نساء يتوفون بالسرطان؛ بينما 1 من بين 3 نساء وفاتهم ناتجة عن أمراض القلب".

 

وأردف: "اكتساب المجتمع السعودي للمدنية بشكل واضح، ساعَدَ على إصابة أكثر من 50% من النساء لزيادة الوزن، و27% من المجتمع مصاب بالسكري، بالإضافة لأمراض الضغط، وعادة التدخين، وقلة الحركة؛ كلها أسباب تؤدي إلى قصور في الشرايين ثم أمراض القلب، ومتى ما عملنا على الاهتمام بوقاية المجتمع وخصوصاً النساء من هذه الأسباب؛ فإننا سنقلل من هذه المشكلة الصحية".

 

وكان الدكتور فهد الغفيلي قد افتتح فعالية اليوم التوعوي لصحة قلب المرأة، الذي نظّمته المدينة الطبية أمس، للسنة الرابعة على التوالي، بالتزامن مع الاحتفال بهذا اليوم عالمياً، وأخذت اللون الأحمر للإحاطة بخطورة هذا المرض وأهمية الوعي به.

 

وأفاد استشاري أمراض القلب بأن "الأيام التوعوية" تسهم بالتقليل من حالات الوفاة بنسبة 20%؛ حيث أشارت الجمعية الأمريكية إلى أن مليونيْ أمريكي ممن زاروا تلك "الأيام التوعوية" أصبح 90% منهم يزور الطبيب مرة واحدة سنوياً، و35% أقلعوا عن التدخين، 63% يتبعون حمية غذائية، و44% سجلوا انخفاضاً في نسبة الكولسترول.

 

وتابع: "الهدف من هذا اليوم هو زيادة الوعي وإيصال الرسالة لدى النساء المصابات بالسكري أو زيادة في الدهون أو ممن يمارسن التدخين، والتشديد على أهمية زيارة الطبيب مرة واحدة في السنة".

 

واختتم قائلاً: "الأمر لا يحتاج إلى مستشفى مرجعي أو طبيب متخصص، ويمكن أن يُكتفى بعيادات أولية وطبيب عام للتأكد من نسبة الدهون والاطمئنان على الحمية الغذائية، إضافة للاهتمام بالتمارين الرياضية".

 

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