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"الغماري" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله محمد بن حسن الغماري، إثر إصابته بجلطة مفاجئة، أودت بحياته، وذلك بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالطائف منذ أيام عدة، بعد مسيرة عطاء قاربت الـ 80 عامًا.

وعمل "الغماري" في أعمال مختلفة إلى أن استقر به الحال معرفًا لقريته ومسقط رأسه (دار المسجد) بمدينة المندق بمنطقة الباحة.

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"الغماري" إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله محمد بن حسن الغماري، إثر إصابته بجلطة مفاجئة، أودت بحياته، وذلك بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالطائف منذ أيام عدة، بعد مسيرة عطاء قاربت الـ 80 عامًا.

وعمل "الغماري" في أعمال مختلفة إلى أن استقر به الحال معرفًا لقريته ومسقط رأسه (دار المسجد) بمدينة المندق بمنطقة الباحة.

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
12:34 AM

"الغماري" إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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1,936

انتقل إلى رحمة الله محمد بن حسن الغماري، إثر إصابته بجلطة مفاجئة، أودت بحياته، وذلك بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالطائف منذ أيام عدة، بعد مسيرة عطاء قاربت الـ 80 عامًا.

وعمل "الغماري" في أعمال مختلفة إلى أن استقر به الحال معرفًا لقريته ومسقط رأسه (دار المسجد) بمدينة المندق بمنطقة الباحة.

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