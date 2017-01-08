"الغماري" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله محمد بن حسن الغماري، إثر إصابته بجلطة مفاجئة، أودت بحياته، وذلك بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالطائف منذ أيام عدة، بعد مسيرة عطاء قاربت الـ 80 عامًا.

وعمل "الغماري" في أعمال مختلفة إلى أن استقر به الحال معرفًا لقريته ومسقط رأسه (دار المسجد) بمدينة المندق بمنطقة الباحة.