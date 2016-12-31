"الغنام" يدشن قاعة "شهداء الحد الجنوبي" بمدارس النبلاء الأهلية

تستوعب 60 متدرباً ومجهزة بتجهيزات إلكترونية متقدمة

دشن مدير مكتب التعليم بجنوب الرياض، عبدالله الغنام، قاعة الشهداء "شهداء الحد الجنوبي" بالقسم الثانوي بمدارس النبلاء الأهلية، وهي قاعة تدريب تستوعب 60 متدربًا ومجهزة بتجهيزات إلكترونية متقدمة مع البث المباشر من القاعة من خلال وسائل التواصل.



وثمن مدير مكتب التعليم بجنوب الرياض، عبدالله الغنام، هذه الخطوة شاكرًا للمدارس حرصها دائماً على الشراكة في التعليم، وتفعيل دورها الوطني، مضيفًا بقوله: "حفظ الله وطننا وقيادتنا وشعبنا من كل مكروه ورحم الله شهداءنا وأيد بنصره زملاءهم المرابطين" .



وشهد حفل الافتتاح عدد من المشرفين التربويين، وقادة المدارس، والمستشار الإداري لشركة النبلاء عبدالواحد القاضي، والذي أكد على دعم كل ما يخدم الوطن وكانت المدارس سباقة مع بدء عاصفة الحزم في إقامة تكريم لأبناء المرابطين.



وقال: نرى أن ذلك واجباً وطنياً تجاه إخواننا المرابطين من رجال القوات المسلحة



بدوره، أوضح الدكتور خالد العييدي، أن فكرة التسمية جاءت إيمانًا وعرفانًا بدور جنودنا البواسل الذين دافعوا عن الوطن وقدموا أرواحهم فداء له في الحد الجنوبي، سائلاً الله أن ينالهم أجر كل ساعة تدريب تفيد المعلم والطالب وتعود بالنفع على وطننا المملكة العربية السعودية.



وأوضح أن القاعة ستكون متاحة لكافة البرامج التدريبية التي يحتاجها الميدان سواء على مستوى المكتب أو إدارة التعليم.

