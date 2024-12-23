"الفالح": برنامج حساب المواطن بشرى مهمة جدًا نزفها للمواطنين

قال: غالبية المواطنين سيوفرون من الدعم مقارنة بالتكلفة الإضافية

بشر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بأن برنامج حساب المواطن سيحمي مستفيديه من المواطنين من تبعات رفع الدعم عن الطاقة بما يحقق المصلحة ويزيد من التنمية في قطاعات الطاقة بشكل عام.

وقال لـ"الاخبارية": برنامج حساب المواطن بشرى مهمة جدًا نزفها للمواطنين، على الرغم من التغيير في أسعار الطاقة ظاهرًا إلا أن المواطن سيكون هو الرابح في نهاية الأمر.

وأضاف : إعلان برنامج حساب المواطن الذي تطبقه المملكة كأول دولة تقوم بتنفيذ برنامج بهذه الشمولية هو علامة مميزة جدًا بالنسبة للمواطنين.

وأردف الفالح: هذا الصندوق سيكون محسوبًا بدقة وسيطلق في الوقت المناسب لتوفير الدعم للمواطن والأسرة.

وذلك بهدف استيعاب التعديل في أسعار المحروقات سواء كانت وقودًا للسيارات أو الكهرباء للاستهلاك المنزلي.

وقال الوزير الفالح: أنا متأكد أن غالبية المواطنين والأسر سيستطيعون أن يوفروا مما يعطون من دعم مقارنة بما سيتحملونه من تكلفة إضافية.