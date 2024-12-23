النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

"الفالح": برنامج حساب المواطن بشرى مهمة جدًا نزفها للمواطنين

قال: غالبية المواطنين سيوفرون من الدعم مقارنة بالتكلفة الإضافية

بشر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بأن برنامج حساب المواطن سيحمي مستفيديه من المواطنين من تبعات رفع الدعم عن الطاقة بما يحقق المصلحة ويزيد من التنمية في قطاعات الطاقة بشكل عام. 
 
وقال لـ"الاخبارية": برنامج حساب المواطن  بشرى مهمة جدًا نزفها للمواطنين، على الرغم من التغيير في أسعار الطاقة ظاهرًا إلا أن المواطن سيكون هو الرابح في نهاية الأمر.
 
وأضاف : إعلان برنامج حساب المواطن الذي تطبقه المملكة كأول دولة تقوم بتنفيذ برنامج بهذه الشمولية هو علامة مميزة جدًا بالنسبة للمواطنين.
 
وأردف الفالح: هذا الصندوق سيكون محسوبًا بدقة وسيطلق في الوقت المناسب لتوفير الدعم للمواطن والأسرة.
 
وذلك بهدف استيعاب التعديل في أسعار المحروقات سواء كانت وقودًا للسيارات أو الكهرباء للاستهلاك المنزلي.
 
وقال الوزير الفالح: أنا متأكد أن غالبية المواطنين والأسر سيستطيعون أن يوفروا مما يعطون من دعم مقارنة بما سيتحملونه من تكلفة إضافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفالح": برنامج حساب المواطن بشرى مهمة جدًا نزفها للمواطنين
سبق
بشر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بأن برنامج حساب المواطن سيحمي مستفيديه من المواطنين من تبعات رفع الدعم عن الطاقة بما يحقق المصلحة ويزيد من التنمية في قطاعات الطاقة بشكل عام. 
 
وقال لـ"الاخبارية": برنامج حساب المواطن  بشرى مهمة جدًا نزفها للمواطنين، على الرغم من التغيير في أسعار الطاقة ظاهرًا إلا أن المواطن سيكون هو الرابح في نهاية الأمر.
 
وأضاف : إعلان برنامج حساب المواطن الذي تطبقه المملكة كأول دولة تقوم بتنفيذ برنامج بهذه الشمولية هو علامة مميزة جدًا بالنسبة للمواطنين.
 
وأردف الفالح: هذا الصندوق سيكون محسوبًا بدقة وسيطلق في الوقت المناسب لتوفير الدعم للمواطن والأسرة.
 
وذلك بهدف استيعاب التعديل في أسعار المحروقات سواء كانت وقودًا للسيارات أو الكهرباء للاستهلاك المنزلي.
 
وقال الوزير الفالح: أنا متأكد أن غالبية المواطنين والأسر سيستطيعون أن يوفروا مما يعطون من دعم مقارنة بما سيتحملونه من تكلفة إضافية.
23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
01:54 AM
قال: غالبية المواطنين سيوفرون من الدعم مقارنة بالتكلفة الإضافية

"الفالح": برنامج حساب المواطن بشرى مهمة جدًا نزفها للمواطنين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
12
14,036

بشر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بأن برنامج حساب المواطن سيحمي مستفيديه من المواطنين من تبعات رفع الدعم عن الطاقة بما يحقق المصلحة ويزيد من التنمية في قطاعات الطاقة بشكل عام. 
 
وقال لـ"الاخبارية": برنامج حساب المواطن  بشرى مهمة جدًا نزفها للمواطنين، على الرغم من التغيير في أسعار الطاقة ظاهرًا إلا أن المواطن سيكون هو الرابح في نهاية الأمر.
 
وأضاف : إعلان برنامج حساب المواطن الذي تطبقه المملكة كأول دولة تقوم بتنفيذ برنامج بهذه الشمولية هو علامة مميزة جدًا بالنسبة للمواطنين.
 
وأردف الفالح: هذا الصندوق سيكون محسوبًا بدقة وسيطلق في الوقت المناسب لتوفير الدعم للمواطن والأسرة.
 
وذلك بهدف استيعاب التعديل في أسعار المحروقات سواء كانت وقودًا للسيارات أو الكهرباء للاستهلاك المنزلي.
 
وقال الوزير الفالح: أنا متأكد أن غالبية المواطنين والأسر سيستطيعون أن يوفروا مما يعطون من دعم مقارنة بما سيتحملونه من تكلفة إضافية.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,562
1200

1200

17 ديسمبر
5,392
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,763
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,103

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة