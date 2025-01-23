"الفالح": خفض إنتاج النفط سيقلّص المخزونات

قال وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الأحد، إن منتجي النفط من "أوبك" وخارجها ملتزمون بتعهداتهم بتقليص إنتاج النفط، وإن المخزونات العالمية ستعود إلى متوسط خمس سنوات بحلول منتصف العام، في حالة الالتزام الكامل.

وحسب "رويترز"، أبلغ "الفالح" الصحفيين قبيل أول اجتماع للجنة مراقبة الاتفاق: "لا يوجد ما يدعونا للقول على نحو مفاجئ مع دخول يناير إننا بحاجة إلى خفض أكبر أو فترة أطول".

وتعهّد المنتجون بخفض الإنتاج بداية من الشهر الحالي لدعم الأسعار.