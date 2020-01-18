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"الفالح" من "دافوس": طاقة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لن ترتفع

قال وزير الطاقة خالد الفالح: إنه لا يتوقع إضافة ما بين اثنين وثلاثة ملايين برميل يومياً إلى طاقة إنتاج النفط الصخري الأمريكي في أي وقت قريب.

 

وقال "الفالح" في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: إن التكاليف في قطاع النفط تتجه إلى الزيادة بفعل التضخم.

 

ووفق "رويترز"؛ فمن جانبه تَوَقّع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمام المنتدى، زيادة إنتاج النفط الأمريكي هذا العام؛ مضيفاً أنه إذا لم تتحسن استثمارات النفط سيشهد العالم فجوة كبيرة في الإمدادات خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

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"الفالح" من "دافوس": طاقة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لن ترتفع
سبق

قال وزير الطاقة خالد الفالح: إنه لا يتوقع إضافة ما بين اثنين وثلاثة ملايين برميل يومياً إلى طاقة إنتاج النفط الصخري الأمريكي في أي وقت قريب.

 

وقال "الفالح" في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: إن التكاليف في قطاع النفط تتجه إلى الزيادة بفعل التضخم.

 

ووفق "رويترز"؛ فمن جانبه تَوَقّع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمام المنتدى، زيادة إنتاج النفط الأمريكي هذا العام؛ مضيفاً أنه إذا لم تتحسن استثمارات النفط سيشهد العالم فجوة كبيرة في الإمدادات خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
01:37 PM

"الفالح" من "دافوس": طاقة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لن ترتفع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,013

قال وزير الطاقة خالد الفالح: إنه لا يتوقع إضافة ما بين اثنين وثلاثة ملايين برميل يومياً إلى طاقة إنتاج النفط الصخري الأمريكي في أي وقت قريب.

 

وقال "الفالح" في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: إن التكاليف في قطاع النفط تتجه إلى الزيادة بفعل التضخم.

 

ووفق "رويترز"؛ فمن جانبه تَوَقّع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمام المنتدى، زيادة إنتاج النفط الأمريكي هذا العام؛ مضيفاً أنه إذا لم تتحسن استثمارات النفط سيشهد العالم فجوة كبيرة في الإمدادات خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

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