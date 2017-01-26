النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفالح": نعيش فترة تحول اقتصادي غير مسبوق في إطار رؤية 2030

قال: نرى المملكة بحمد الله تقفز للأمام في مؤشرات البحث العلمي

 قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: إن السعودية تعيش فترة تحول اقتصادي غير مسبوق في إطار "رؤية المملكة 2030" الطموحة.

 

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أمس خلال حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين؛ وذلك بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض: نعيش تجسيداً واقعياً، وتطبيقاً عملياً، لقيمنا السامية؛ ومنها رعاية العلم ورواده، ومبدأ الثواب مقابل العمل المميز، وهي مهمة تُعين على تحقيق الاستثمار الأمثل في طاقات أبنائنا، وتحفيزهم على مواصلة العمل الجادّ والإبداع، واكتساب المهارات الجديدة.

 

وتابع "الفالح": إننا نعيش فترة تَحَوّل اقتصادي غير مسبوق لوطننا، في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي أولت الإبداع والمبدعين والابتكار اهتماماً كبيراً؛ حيث تَطَرّقت إلى الاهتمام بالتعليم والإبداع والابتكار في أكثر من موضع ونصّت تحديداً على: "أننا سوف نركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال"، كما أكدت اهتمامها بـ"الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل"، بالإضافة إلى التزامنا في برنامج التحول الوطني 2020، وهو جزء مهم من رؤيتنا، بالوصول إلى تسجيل 5000 براءة اختراع بحلول عام 2020.

 

واستطرد "الفالح" قائلاً: "ها نحن اليوم نرى المملكة -بحمد الله- تقفز للأمام في مؤشرات البحث العلمي، وتحتل مكانة متقدمة عالمياً في الإنتاج الفكري، وتسجل أعداداً متزايدة من براءات الاختراع في كل عام؛ حيث ارتفع عدد براءات الاختراع المسجلة من حوالى خمس وعشرين براءة في عام 2005م، إلى حوالى ألف براءة اختراع سجلت عام 2016م".

الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الفالح": نعيش فترة تحول اقتصادي غير مسبوق في إطار رؤية 2030
سبق

 قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: إن السعودية تعيش فترة تحول اقتصادي غير مسبوق في إطار "رؤية المملكة 2030" الطموحة.

 

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أمس خلال حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين؛ وذلك بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض: نعيش تجسيداً واقعياً، وتطبيقاً عملياً، لقيمنا السامية؛ ومنها رعاية العلم ورواده، ومبدأ الثواب مقابل العمل المميز، وهي مهمة تُعين على تحقيق الاستثمار الأمثل في طاقات أبنائنا، وتحفيزهم على مواصلة العمل الجادّ والإبداع، واكتساب المهارات الجديدة.

 

وتابع "الفالح": إننا نعيش فترة تَحَوّل اقتصادي غير مسبوق لوطننا، في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي أولت الإبداع والمبدعين والابتكار اهتماماً كبيراً؛ حيث تَطَرّقت إلى الاهتمام بالتعليم والإبداع والابتكار في أكثر من موضع ونصّت تحديداً على: "أننا سوف نركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال"، كما أكدت اهتمامها بـ"الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل"، بالإضافة إلى التزامنا في برنامج التحول الوطني 2020، وهو جزء مهم من رؤيتنا، بالوصول إلى تسجيل 5000 براءة اختراع بحلول عام 2020.

 

واستطرد "الفالح" قائلاً: "ها نحن اليوم نرى المملكة -بحمد الله- تقفز للأمام في مؤشرات البحث العلمي، وتحتل مكانة متقدمة عالمياً في الإنتاج الفكري، وتسجل أعداداً متزايدة من براءات الاختراع في كل عام؛ حيث ارتفع عدد براءات الاختراع المسجلة من حوالى خمس وعشرين براءة في عام 2005م، إلى حوالى ألف براءة اختراع سجلت عام 2016م".

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
11:48 AM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:50 AM
قال: نرى المملكة بحمد الله تقفز للأمام في مؤشرات البحث العلمي

"الفالح": نعيش فترة تحول اقتصادي غير مسبوق في إطار رؤية 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
5,323

 قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: إن السعودية تعيش فترة تحول اقتصادي غير مسبوق في إطار "رؤية المملكة 2030" الطموحة.

 

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أمس خلال حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين؛ وذلك بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض: نعيش تجسيداً واقعياً، وتطبيقاً عملياً، لقيمنا السامية؛ ومنها رعاية العلم ورواده، ومبدأ الثواب مقابل العمل المميز، وهي مهمة تُعين على تحقيق الاستثمار الأمثل في طاقات أبنائنا، وتحفيزهم على مواصلة العمل الجادّ والإبداع، واكتساب المهارات الجديدة.

 

وتابع "الفالح": إننا نعيش فترة تَحَوّل اقتصادي غير مسبوق لوطننا، في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي أولت الإبداع والمبدعين والابتكار اهتماماً كبيراً؛ حيث تَطَرّقت إلى الاهتمام بالتعليم والإبداع والابتكار في أكثر من موضع ونصّت تحديداً على: "أننا سوف نركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال"، كما أكدت اهتمامها بـ"الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل"، بالإضافة إلى التزامنا في برنامج التحول الوطني 2020، وهو جزء مهم من رؤيتنا، بالوصول إلى تسجيل 5000 براءة اختراع بحلول عام 2020.

 

واستطرد "الفالح" قائلاً: "ها نحن اليوم نرى المملكة -بحمد الله- تقفز للأمام في مؤشرات البحث العلمي، وتحتل مكانة متقدمة عالمياً في الإنتاج الفكري، وتسجل أعداداً متزايدة من براءات الاختراع في كل عام؛ حيث ارتفع عدد براءات الاختراع المسجلة من حوالى خمس وعشرين براءة في عام 2005م، إلى حوالى ألف براءة اختراع سجلت عام 2016م".

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,917
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,016
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة