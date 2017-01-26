"الفالح": نعيش فترة تحول اقتصادي غير مسبوق في إطار رؤية 2030

قال: نرى المملكة بحمد الله تقفز للأمام في مؤشرات البحث العلمي

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: إن السعودية تعيش فترة تحول اقتصادي غير مسبوق في إطار "رؤية المملكة 2030" الطموحة.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أمس خلال حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين؛ وذلك بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض: نعيش تجسيداً واقعياً، وتطبيقاً عملياً، لقيمنا السامية؛ ومنها رعاية العلم ورواده، ومبدأ الثواب مقابل العمل المميز، وهي مهمة تُعين على تحقيق الاستثمار الأمثل في طاقات أبنائنا، وتحفيزهم على مواصلة العمل الجادّ والإبداع، واكتساب المهارات الجديدة.

وتابع "الفالح": إننا نعيش فترة تَحَوّل اقتصادي غير مسبوق لوطننا، في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي أولت الإبداع والمبدعين والابتكار اهتماماً كبيراً؛ حيث تَطَرّقت إلى الاهتمام بالتعليم والإبداع والابتكار في أكثر من موضع ونصّت تحديداً على: "أننا سوف نركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال"، كما أكدت اهتمامها بـ"الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل"، بالإضافة إلى التزامنا في برنامج التحول الوطني 2020، وهو جزء مهم من رؤيتنا، بالوصول إلى تسجيل 5000 براءة اختراع بحلول عام 2020.

واستطرد "الفالح" قائلاً: "ها نحن اليوم نرى المملكة -بحمد الله- تقفز للأمام في مؤشرات البحث العلمي، وتحتل مكانة متقدمة عالمياً في الإنتاج الفكري، وتسجل أعداداً متزايدة من براءات الاختراع في كل عام؛ حيث ارتفع عدد براءات الاختراع المسجلة من حوالى خمس وعشرين براءة في عام 2005م، إلى حوالى ألف براءة اختراع سجلت عام 2016م".