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"الفالح" يجتمع مع وزيري الخارجية والبترول الفنزويليين

اللقاء شهد استعراض أوضاع السوق البترولية العالمية

استقبل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في مكتبه بالوزارة اليوم , وزير ‏السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز، ووزير السلطة الشعبية للبترول في فنزويلا نيلسون مارتينيز، والوفد المرافق لهما.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: "جرى خلال الاجتماع استعراض أوضاع السوق البترولية العالمية، وأهمية استقرارها، والالتزام بقرار التخفيض المتفق عليه في العاشر من ديسمبر من العام الماضي، بين الدول المنتجة للبترول من داخل الأوبك ومن خارجها".

وأشار إلى العلاقة المتميزة والعميقة بين المملكة وفنزويلا، والتعاون المستمر بينهما على مدى سنوات طويلة.

وتأتي زيارة الوفد الفنزويلي في إطار جولة لعدد من الدول المصدرة للبترول من داخل منظمة أوبك وخارجها، للتنسيق والتشاور حول أوضاع السوق البترولية الدولية.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، والسفير الفنزويلي لدى المملكة.

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"الفالح" يجتمع مع وزيري الخارجية والبترول الفنزويليين
سبق

استقبل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في مكتبه بالوزارة اليوم , وزير ‏السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز، ووزير السلطة الشعبية للبترول في فنزويلا نيلسون مارتينيز، والوفد المرافق لهما.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: "جرى خلال الاجتماع استعراض أوضاع السوق البترولية العالمية، وأهمية استقرارها، والالتزام بقرار التخفيض المتفق عليه في العاشر من ديسمبر من العام الماضي، بين الدول المنتجة للبترول من داخل الأوبك ومن خارجها".

وأشار إلى العلاقة المتميزة والعميقة بين المملكة وفنزويلا، والتعاون المستمر بينهما على مدى سنوات طويلة.

وتأتي زيارة الوفد الفنزويلي في إطار جولة لعدد من الدول المصدرة للبترول من داخل منظمة أوبك وخارجها، للتنسيق والتشاور حول أوضاع السوق البترولية الدولية.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، والسفير الفنزويلي لدى المملكة.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
02:51 PM
اللقاء شهد استعراض أوضاع السوق البترولية العالمية

"الفالح" يجتمع مع وزيري الخارجية والبترول الفنزويليين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في مكتبه بالوزارة اليوم , وزير ‏السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز، ووزير السلطة الشعبية للبترول في فنزويلا نيلسون مارتينيز، والوفد المرافق لهما.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: "جرى خلال الاجتماع استعراض أوضاع السوق البترولية العالمية، وأهمية استقرارها، والالتزام بقرار التخفيض المتفق عليه في العاشر من ديسمبر من العام الماضي، بين الدول المنتجة للبترول من داخل الأوبك ومن خارجها".

وأشار إلى العلاقة المتميزة والعميقة بين المملكة وفنزويلا، والتعاون المستمر بينهما على مدى سنوات طويلة.

وتأتي زيارة الوفد الفنزويلي في إطار جولة لعدد من الدول المصدرة للبترول من داخل منظمة أوبك وخارجها، للتنسيق والتشاور حول أوضاع السوق البترولية الدولية.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، والسفير الفنزويلي لدى المملكة.

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