النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

الفايز: برنامج "حساب المواطن" خطوة جريئة من الحكومة وقناة جديدة لإعادة توزيع الثروة

لفت إلى النقلة الجديدة لمفهوم الدعم وهو الانتقال من الدعم الشامل إلى الدعم الذكي

عدّ عبدالوهاب الفايز رئيس تحرير اليوم إطلاق برنامج "حساب المواطن" بأنه خطوة مهمة وجريئة من الحكومة؛ بهدف تقليل آثار السياسات الاقتصادية القائمة، واصفًا برنامج حساب المواطن بأنه شكل من أشكال توزيع الثروة داخل البلد وهي خطوة مهمة جدًا لإيجاد قناة جديدة لإعادة توزيع الثروة، بحيث لا تذهب أو تتركز في شرائح معينة من المجتمع إنما يكون إعادة تدويرها في الطبقة الوسطى وما دونها.
 
وأضاف: وبحيث توسع شريحة الطبقة الوسطى وهو أحد الأهداف الاستراتيجية حيث يدعم البرنامج الشرائح متدنية الدخل ثم المتوسطة لاستقرار هذه الشريحة ورفع جزء من الشريحة ذات الدخل المحدود إلى أن تكون جزءًا من منظومة الطبقة الوسطى.
 
ولفت في برنامج يا هلا مع الإعلامي يحيى الأمير إلى النقلة الجديدة لما يعرف بمفهوم الدعم وهو الانتقال من الدعم الشامل إلى الدعم الذكي، والذي سيكون في النهاية هو المحصلة لإحداث التوازن لما تقدمه الدولة من دعم في كل برامج التنمية كي تذهب لمستحقيها.
 
وأكد "الفايز" أن إعادة تدوير الثروة من البرامج الأساسية الاستراتيجية التي تجعلنا أكثر تفاؤلاً بقدرتنا لقلب التحديات إلى فرص إيجابية ومنتجة. 
 
ونوه "الفايز" بأن البرامج الثلاثة التي أطلقت أمس مع إعلان الميزانية برنامج الميزانية العامة للدولة النفقات والإيرادات لعام 2017 وبرنامج التوازنات المالي؛ الذي يستهدف احداث الاستقرار المالي إلى 2020 وإنهاء العجز والانتهاء بفائض.
 
وبرنامج حساب المواطن التي أُطلقت أمس في إعلان تستهدف جميعها احداث الاستقرار في السياسات الاقتصادية والالتزام بما تحتاج إليه التنمية في قطاعات حيوية خلال السنوات القادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الفايز: برنامج "حساب المواطن" خطوة جريئة من الحكومة وقناة جديدة لإعادة توزيع الثروة
سبق

عدّ عبدالوهاب الفايز رئيس تحرير اليوم إطلاق برنامج "حساب المواطن" بأنه خطوة مهمة وجريئة من الحكومة؛ بهدف تقليل آثار السياسات الاقتصادية القائمة، واصفًا برنامج حساب المواطن بأنه شكل من أشكال توزيع الثروة داخل البلد وهي خطوة مهمة جدًا لإيجاد قناة جديدة لإعادة توزيع الثروة، بحيث لا تذهب أو تتركز في شرائح معينة من المجتمع إنما يكون إعادة تدويرها في الطبقة الوسطى وما دونها.
 
وأضاف: وبحيث توسع شريحة الطبقة الوسطى وهو أحد الأهداف الاستراتيجية حيث يدعم البرنامج الشرائح متدنية الدخل ثم المتوسطة لاستقرار هذه الشريحة ورفع جزء من الشريحة ذات الدخل المحدود إلى أن تكون جزءًا من منظومة الطبقة الوسطى.
 
ولفت في برنامج يا هلا مع الإعلامي يحيى الأمير إلى النقلة الجديدة لما يعرف بمفهوم الدعم وهو الانتقال من الدعم الشامل إلى الدعم الذكي، والذي سيكون في النهاية هو المحصلة لإحداث التوازن لما تقدمه الدولة من دعم في كل برامج التنمية كي تذهب لمستحقيها.
 
وأكد "الفايز" أن إعادة تدوير الثروة من البرامج الأساسية الاستراتيجية التي تجعلنا أكثر تفاؤلاً بقدرتنا لقلب التحديات إلى فرص إيجابية ومنتجة. 
 
ونوه "الفايز" بأن البرامج الثلاثة التي أطلقت أمس مع إعلان الميزانية برنامج الميزانية العامة للدولة النفقات والإيرادات لعام 2017 وبرنامج التوازنات المالي؛ الذي يستهدف احداث الاستقرار المالي إلى 2020 وإنهاء العجز والانتهاء بفائض.
 
وبرنامج حساب المواطن التي أُطلقت أمس في إعلان تستهدف جميعها احداث الاستقرار في السياسات الاقتصادية والالتزام بما تحتاج إليه التنمية في قطاعات حيوية خلال السنوات القادمة.

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
01:50 AM
لفت إلى النقلة الجديدة لمفهوم الدعم وهو الانتقال من الدعم الشامل إلى الدعم الذكي

الفايز: برنامج "حساب المواطن" خطوة جريئة من الحكومة وقناة جديدة لإعادة توزيع الثروة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
7,406

عدّ عبدالوهاب الفايز رئيس تحرير اليوم إطلاق برنامج "حساب المواطن" بأنه خطوة مهمة وجريئة من الحكومة؛ بهدف تقليل آثار السياسات الاقتصادية القائمة، واصفًا برنامج حساب المواطن بأنه شكل من أشكال توزيع الثروة داخل البلد وهي خطوة مهمة جدًا لإيجاد قناة جديدة لإعادة توزيع الثروة، بحيث لا تذهب أو تتركز في شرائح معينة من المجتمع إنما يكون إعادة تدويرها في الطبقة الوسطى وما دونها.
 
وأضاف: وبحيث توسع شريحة الطبقة الوسطى وهو أحد الأهداف الاستراتيجية حيث يدعم البرنامج الشرائح متدنية الدخل ثم المتوسطة لاستقرار هذه الشريحة ورفع جزء من الشريحة ذات الدخل المحدود إلى أن تكون جزءًا من منظومة الطبقة الوسطى.
 
ولفت في برنامج يا هلا مع الإعلامي يحيى الأمير إلى النقلة الجديدة لما يعرف بمفهوم الدعم وهو الانتقال من الدعم الشامل إلى الدعم الذكي، والذي سيكون في النهاية هو المحصلة لإحداث التوازن لما تقدمه الدولة من دعم في كل برامج التنمية كي تذهب لمستحقيها.
 
وأكد "الفايز" أن إعادة تدوير الثروة من البرامج الأساسية الاستراتيجية التي تجعلنا أكثر تفاؤلاً بقدرتنا لقلب التحديات إلى فرص إيجابية ومنتجة. 
 
ونوه "الفايز" بأن البرامج الثلاثة التي أطلقت أمس مع إعلان الميزانية برنامج الميزانية العامة للدولة النفقات والإيرادات لعام 2017 وبرنامج التوازنات المالي؛ الذي يستهدف احداث الاستقرار المالي إلى 2020 وإنهاء العجز والانتهاء بفائض.
 
وبرنامج حساب المواطن التي أُطلقت أمس في إعلان تستهدف جميعها احداث الاستقرار في السياسات الاقتصادية والالتزام بما تحتاج إليه التنمية في قطاعات حيوية خلال السنوات القادمة.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,561
1200

1200

17 ديسمبر
5,392
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,763
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,103

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة