الفايز: برنامج "حساب المواطن" خطوة جريئة من الحكومة وقناة جديدة لإعادة توزيع الثروة

لفت إلى النقلة الجديدة لمفهوم الدعم وهو الانتقال من الدعم الشامل إلى الدعم الذكي

عدّ عبدالوهاب الفايز رئيس تحرير اليوم إطلاق برنامج "حساب المواطن" بأنه خطوة مهمة وجريئة من الحكومة؛ بهدف تقليل آثار السياسات الاقتصادية القائمة، واصفًا برنامج حساب المواطن بأنه شكل من أشكال توزيع الثروة داخل البلد وهي خطوة مهمة جدًا لإيجاد قناة جديدة لإعادة توزيع الثروة، بحيث لا تذهب أو تتركز في شرائح معينة من المجتمع إنما يكون إعادة تدويرها في الطبقة الوسطى وما دونها.



وأضاف: وبحيث توسع شريحة الطبقة الوسطى وهو أحد الأهداف الاستراتيجية حيث يدعم البرنامج الشرائح متدنية الدخل ثم المتوسطة لاستقرار هذه الشريحة ورفع جزء من الشريحة ذات الدخل المحدود إلى أن تكون جزءًا من منظومة الطبقة الوسطى.



ولفت في برنامج يا هلا مع الإعلامي يحيى الأمير إلى النقلة الجديدة لما يعرف بمفهوم الدعم وهو الانتقال من الدعم الشامل إلى الدعم الذكي، والذي سيكون في النهاية هو المحصلة لإحداث التوازن لما تقدمه الدولة من دعم في كل برامج التنمية كي تذهب لمستحقيها.



وأكد "الفايز" أن إعادة تدوير الثروة من البرامج الأساسية الاستراتيجية التي تجعلنا أكثر تفاؤلاً بقدرتنا لقلب التحديات إلى فرص إيجابية ومنتجة.



ونوه "الفايز" بأن البرامج الثلاثة التي أطلقت أمس مع إعلان الميزانية برنامج الميزانية العامة للدولة النفقات والإيرادات لعام 2017 وبرنامج التوازنات المالي؛ الذي يستهدف احداث الاستقرار المالي إلى 2020 وإنهاء العجز والانتهاء بفائض.



وبرنامج حساب المواطن التي أُطلقت أمس في إعلان تستهدف جميعها احداث الاستقرار في السياسات الاقتصادية والالتزام بما تحتاج إليه التنمية في قطاعات حيوية خلال السنوات القادمة.