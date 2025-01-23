قدمت إدارة نادي الفتح شكرها لاتحاد القدم بعد قراراها بحفظ حقوق النادي وعدم تسجيل البرازيلي إلتون لاعب الفريق السابق لمصلحة القادسية، وقالت في بيان: تتقدم إدارة نادي الفتح بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت وأعضاء مجلس إدارته المحترمين ، وللجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ، على صدور تثبيت منع تسجيل اللاعب إلتون جوزيه وحفظ حقوق النادي الأدبية والمعنوية والمالية. وزادت: أن هذا القرار هو حفظ لحقوق جميع الأندية من أطماع اللاعبين والتي تقع ضحيّتها بعض الأندية ، والله نسأل أن يعينهم لما فيه مصلحة الكرة السعودية. وختم البيان: كما نود أن نؤكد لجماهير ومحبي النادي أننا ماضون لحفظ حقوق النادي المالية من خلال الشكوى التي تقدمنا بها سابقاً لدى الاتحاد الدولي " الفيفا " وعن الضرر الذي وقع علينا من خلال العمل المشين الذي صدر من اللاعب إلتون .

الفتح: "الاحتراف" حفظت حقوقنا من "الطامعين" .. ومستمرون في شكوانا ضد "إلتون" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-21 قدمت إدارة نادي الفتح شكرها لاتحاد القدم بعد قراراها بحفظ حقوق النادي وعدم تسجيل البرازيلي إلتون لاعب الفريق السابق لمصلحة القادسية، وقالت في بيان:

تتقدم إدارة نادي الفتح بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت وأعضاء مجلس إدارته المحترمين ، وللجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ، على صدور تثبيت منع تسجيل اللاعب إلتون جوزيه وحفظ حقوق النادي الأدبية والمعنوية والمالية.



وزادت: أن هذا القرار هو حفظ لحقوق جميع الأندية من أطماع اللاعبين والتي تقع ضحيّتها بعض الأندية ، والله نسأل أن يعينهم لما فيه مصلحة الكرة السعودية.



وختم البيان: كما نود أن نؤكد لجماهير ومحبي النادي أننا ماضون لحفظ حقوق النادي المالية من خلال الشكوى التي تقدمنا بها سابقاً لدى الاتحاد الدولي " الفيفا " وعن الضرر الذي وقع علينا من خلال العمل المشين الذي صدر من اللاعب إلتون .



21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438 09:24 PM

الفتح: "الاحتراف" حفظت حقوقنا من "الطامعين" .. ومستمرون في شكوانا ضد "إلتون"





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قدمت إدارة نادي الفتح شكرها لاتحاد القدم بعد قراراها بحفظ حقوق النادي وعدم تسجيل البرازيلي إلتون لاعب الفريق السابق لمصلحة القادسية، وقالت في بيان:

تتقدم إدارة نادي الفتح بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت وأعضاء مجلس إدارته المحترمين ، وللجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ، على صدور تثبيت منع تسجيل اللاعب إلتون جوزيه وحفظ حقوق النادي الأدبية والمعنوية والمالية.



وزادت: أن هذا القرار هو حفظ لحقوق جميع الأندية من أطماع اللاعبين والتي تقع ضحيّتها بعض الأندية ، والله نسأل أن يعينهم لما فيه مصلحة الكرة السعودية.



وختم البيان: كما نود أن نؤكد لجماهير ومحبي النادي أننا ماضون لحفظ حقوق النادي المالية من خلال الشكوى التي تقدمنا بها سابقاً لدى الاتحاد الدولي " الفيفا " وعن الضرر الذي وقع علينا من خلال العمل المشين الذي صدر من اللاعب إلتون .



