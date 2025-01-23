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الفتح: "الاحتراف" حفظت حقوقنا من "الطامعين"  .. ومستمرون في شكوانا ضد "إلتون"

قدمت إدارة نادي الفتح شكرها لاتحاد القدم بعد قراراها بحفظ حقوق النادي وعدم تسجيل البرازيلي إلتون لاعب الفريق السابق لمصلحة القادسية، وقالت في بيان:
تتقدم إدارة نادي الفتح بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت وأعضاء مجلس إدارته المحترمين ، وللجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ، على صدور تثبيت منع تسجيل اللاعب إلتون جوزيه وحفظ حقوق النادي الأدبية والمعنوية والمالية.
 
وزادت: أن هذا القرار هو حفظ لحقوق جميع الأندية من أطماع اللاعبين والتي تقع  ضحيّتها بعض الأندية ، والله نسأل أن يعينهم لما فيه مصلحة الكرة السعودية.
 
وختم البيان: كما نود أن نؤكد  لجماهير ومحبي النادي أننا ماضون لحفظ حقوق النادي المالية من خلال الشكوى التي تقدمنا بها سابقاً لدى الاتحاد الدولي " الفيفا " وعن الضرر الذي وقع علينا من خلال العمل المشين الذي صدر من اللاعب إلتون . 


 

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الفتح: "الاحتراف" حفظت حقوقنا من "الطامعين"  .. ومستمرون في شكوانا ضد "إلتون"
سبق

قدمت إدارة نادي الفتح شكرها لاتحاد القدم بعد قراراها بحفظ حقوق النادي وعدم تسجيل البرازيلي إلتون لاعب الفريق السابق لمصلحة القادسية، وقالت في بيان:
تتقدم إدارة نادي الفتح بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت وأعضاء مجلس إدارته المحترمين ، وللجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ، على صدور تثبيت منع تسجيل اللاعب إلتون جوزيه وحفظ حقوق النادي الأدبية والمعنوية والمالية.
 
وزادت: أن هذا القرار هو حفظ لحقوق جميع الأندية من أطماع اللاعبين والتي تقع  ضحيّتها بعض الأندية ، والله نسأل أن يعينهم لما فيه مصلحة الكرة السعودية.
 
وختم البيان: كما نود أن نؤكد  لجماهير ومحبي النادي أننا ماضون لحفظ حقوق النادي المالية من خلال الشكوى التي تقدمنا بها سابقاً لدى الاتحاد الدولي " الفيفا " وعن الضرر الذي وقع علينا من خلال العمل المشين الذي صدر من اللاعب إلتون . 


 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
09:24 PM

الفتح: "الاحتراف" حفظت حقوقنا من "الطامعين"  .. ومستمرون في شكوانا ضد "إلتون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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قدمت إدارة نادي الفتح شكرها لاتحاد القدم بعد قراراها بحفظ حقوق النادي وعدم تسجيل البرازيلي إلتون لاعب الفريق السابق لمصلحة القادسية، وقالت في بيان:
تتقدم إدارة نادي الفتح بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت وأعضاء مجلس إدارته المحترمين ، وللجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ، على صدور تثبيت منع تسجيل اللاعب إلتون جوزيه وحفظ حقوق النادي الأدبية والمعنوية والمالية.
 
وزادت: أن هذا القرار هو حفظ لحقوق جميع الأندية من أطماع اللاعبين والتي تقع  ضحيّتها بعض الأندية ، والله نسأل أن يعينهم لما فيه مصلحة الكرة السعودية.
 
وختم البيان: كما نود أن نؤكد  لجماهير ومحبي النادي أننا ماضون لحفظ حقوق النادي المالية من خلال الشكوى التي تقدمنا بها سابقاً لدى الاتحاد الدولي " الفيفا " وعن الضرر الذي وقع علينا من خلال العمل المشين الذي صدر من اللاعب إلتون . 


 

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