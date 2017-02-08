الفتح والاستقلال وبونيودكور والوحدة يكملون عقد مجموعات غرب آسيا في دوري الأبطال

اكتمل عقد المجموعات الأربع لغرب القارة في دوري أبطال آسيا بعد خوض مباريات الملحق.

ففي المجموعة الأولى، خسر السد القطري بركلات الترجيح أمام مضيفه الاستقلال الإيراني، ليتأهل الأخير للمجموعة الأولى والتي تضم أيضًا الأهلي الإماراتي، ولوكوموتيف الأوزبكي، والتعاون السعودي.

وفي المجموعة الثانية تأهل فريق الفتح السعودي بفوزه 1-صفر على ضيفه ناساف الأوزبكي في الدور التمهيدي أمس الثلاثاء.

وبذلك يلتحق الفتح بالمجموعة الثانية والتي تضم أيضًا استقلال خوزستان الإيراني والجزيرة الإماراتي ولخويا القطري.

وودع الجيش القطري بطولة دوري الأبطال الآسيوي مبكرًا، بعد خسارته أمام بونيودكور الأوزبكي بنتيجة 1-3 بركلات الترجيح

وبهذه النتيجة، تأهل بونيودكور للعب في المجموعة الثالثة التي تضم فرق العين الإماراتي، وذوب أهان الإيراني، والأهلي السعودي

وتأهل الوحدة الإماراتي للمجموعة الرابعة عندما حقق فوزًا مستحقًا وكبيرًا على ضيفه الوحدات "3-0".

وسيظهر الوحدة بالمجموعة الرابعة بدوري الأبطال التي ستضم إلى جانبه الهلال السعودي وبيروزي الإيراني والريان القطري.



