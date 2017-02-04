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"الفتح" يبدأ الاستعداد لمواجهة "ناساف".. والفهيد يواصل التأهيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته اليومية لمواجهته القادمة التي يستضيف فيها فريق ناساف الأوزبكي يوم الثلاثاء القادم في ملحق دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

 

وأجرى الفريق تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب النادي الرئيسي شملت تمارين لياقية وتكتيكية اختتمت بمناورة أجريت على كامل مساحة الملعب شهدت تطبيق العديد من الجمل الفنية.

 

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة أعضاء شرف النادي وأحد كبار الداعمين المهندس عبدالعزيز العفالق والمهندس منصور العفالق وأمين عام النادي أحمد العيسى وأعضاء مجلس الإدارة  إبراهيم الشهيل وحسن الجبر.

 

من جهة أخرى واصل لاعب خط وسط الفريق محمد الفهيد برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي والمعد البدني للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق ضد فريق الوطني في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفتح" يبدأ الاستعداد لمواجهة "ناساف".. والفهيد يواصل التأهيل
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته اليومية لمواجهته القادمة التي يستضيف فيها فريق ناساف الأوزبكي يوم الثلاثاء القادم في ملحق دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

 

وأجرى الفريق تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب النادي الرئيسي شملت تمارين لياقية وتكتيكية اختتمت بمناورة أجريت على كامل مساحة الملعب شهدت تطبيق العديد من الجمل الفنية.

 

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة أعضاء شرف النادي وأحد كبار الداعمين المهندس عبدالعزيز العفالق والمهندس منصور العفالق وأمين عام النادي أحمد العيسى وأعضاء مجلس الإدارة  إبراهيم الشهيل وحسن الجبر.

 

من جهة أخرى واصل لاعب خط وسط الفريق محمد الفهيد برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي والمعد البدني للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق ضد فريق الوطني في كأس خادم الحرمين الشريفين.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
07:15 PM

"الفتح" يبدأ الاستعداد لمواجهة "ناساف".. والفهيد يواصل التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته اليومية لمواجهته القادمة التي يستضيف فيها فريق ناساف الأوزبكي يوم الثلاثاء القادم في ملحق دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

 

وأجرى الفريق تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب النادي الرئيسي شملت تمارين لياقية وتكتيكية اختتمت بمناورة أجريت على كامل مساحة الملعب شهدت تطبيق العديد من الجمل الفنية.

 

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة أعضاء شرف النادي وأحد كبار الداعمين المهندس عبدالعزيز العفالق والمهندس منصور العفالق وأمين عام النادي أحمد العيسى وأعضاء مجلس الإدارة  إبراهيم الشهيل وحسن الجبر.

 

من جهة أخرى واصل لاعب خط وسط الفريق محمد الفهيد برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي والمعد البدني للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق ضد فريق الوطني في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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