الفتح يحمل آماله أبناء الأحساء في مواجهة مصيرية أمام "ناساف الأوزبكي"

يخوض مواجهة فاصلة ضمن الدور المؤهل لدوري المجموعات

يخوض فريق الفتح الأول لكرة القدم مواجهة فاصلة ضمن الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم مع ناساف الأوزبكي غداً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في محافظة الأحساء.



وسيتأهل الفائز من هذه المباراة للعب ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات التي تضم أيضاً استقلال خوزستان الإيراني والجزيرة الإماراتي ولخويا القطري.



وكان ناساف فاز في الدور الثاني من التصفيات على الحد البحريني 4-0 يوم الثلاثاء الماضي في طشقند.



ويسعى الفتح لإكمال عقد الأندية السعودية إلى أربعة فرق في دور المجموعات، في المقابل تملك الأندية الأوزبكية مقعداً واحداً في دور المجموعات.

وقد كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم كوري جنوبي لقيادة المباراة.

