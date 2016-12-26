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الفريدي: مدربنا عبقري.. والسهلاوي: نريد البطولة

النصراويون بعد الفوز على الهلال والتأهل

بارك إبراهيم غالب لاعب خط وسط فريق النصر الفوز والتأهل بنهائي كأس ولي العهد لجماهير ناديه، مشيراً إلى أنهم كانوا عاقدي العزم على الفوز قبل دخولهم المباراة وهذا ما أنهوا المباراة عليه.
وقال: "نبارك لجمهورنا الفوز ونقول للهلاليين القادم أجمل لهم ومباريات الكأس تختلف عن الدوري، واستطعنا إنهاء المباراة من الشوط الأول وحاولنا كثيراً عدم التراجع بالشوط الثاني وخرجنا ببطاقة التأهل".


وأضاف: لم يكن الضغط علي كثيراً بوسط الملعب لمساندة زملائي لي في مركزي الجديد، حيث قدمنا المطلوب منا ورتم الفريق ككل كان في مستوى واحد سواء من كان داخل الملعب أو خارجه وأنا سعيد بالتأهل وبعودتي للّعب مرة أخرى.


من جانبه قدم أحمد الفريدي لاعب وسط النصر شكره لرئيس النادي الأمير فيصل بن تركي على جلبه مدرب الفريق الذي رسم خطة الفوز، وقال: "نحمد الله على التأهل ومدربنا عبقري ووضع العناصر بشكل ممتاز، وهذا ما ساعدنا على إنهاء المباراة من الشوط الأول ونشكر إدارة الأمير فيصل بن تركي على هذا المدرب الذي يبهرنا في كل مباراة".


وأضاف: اجتمعنا أمس بخصوص طريقة اللعب وجميع اللاعبين أيدوها وظهرت نتائج الخطة من الشوط الأول.


أما محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر فقال:" خطوة مهمة لنا الوصول للنهائي".
وأضاف: استحوذنا على الكرة بشكل أكبر واستطعنا تسجيل هدفين وسيطرنا في بعض أوقات الشوط الثاني، ولكن لم نسجل وتبادل المراكز من أساسيات الكرة وهذا ما تدربنا عليه ونحن نريد البطولة.
 

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الفريدي: مدربنا عبقري.. والسهلاوي: نريد البطولة
سبق

بارك إبراهيم غالب لاعب خط وسط فريق النصر الفوز والتأهل بنهائي كأس ولي العهد لجماهير ناديه، مشيراً إلى أنهم كانوا عاقدي العزم على الفوز قبل دخولهم المباراة وهذا ما أنهوا المباراة عليه.
وقال: "نبارك لجمهورنا الفوز ونقول للهلاليين القادم أجمل لهم ومباريات الكأس تختلف عن الدوري، واستطعنا إنهاء المباراة من الشوط الأول وحاولنا كثيراً عدم التراجع بالشوط الثاني وخرجنا ببطاقة التأهل".


وأضاف: لم يكن الضغط علي كثيراً بوسط الملعب لمساندة زملائي لي في مركزي الجديد، حيث قدمنا المطلوب منا ورتم الفريق ككل كان في مستوى واحد سواء من كان داخل الملعب أو خارجه وأنا سعيد بالتأهل وبعودتي للّعب مرة أخرى.


من جانبه قدم أحمد الفريدي لاعب وسط النصر شكره لرئيس النادي الأمير فيصل بن تركي على جلبه مدرب الفريق الذي رسم خطة الفوز، وقال: "نحمد الله على التأهل ومدربنا عبقري ووضع العناصر بشكل ممتاز، وهذا ما ساعدنا على إنهاء المباراة من الشوط الأول ونشكر إدارة الأمير فيصل بن تركي على هذا المدرب الذي يبهرنا في كل مباراة".


وأضاف: اجتمعنا أمس بخصوص طريقة اللعب وجميع اللاعبين أيدوها وظهرت نتائج الخطة من الشوط الأول.


أما محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر فقال:" خطوة مهمة لنا الوصول للنهائي".
وأضاف: استحوذنا على الكرة بشكل أكبر واستطعنا تسجيل هدفين وسيطرنا في بعض أوقات الشوط الثاني، ولكن لم نسجل وتبادل المراكز من أساسيات الكرة وهذا ما تدربنا عليه ونحن نريد البطولة.
 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
11:21 PM
النصراويون بعد الفوز على الهلال والتأهل

الفريدي: مدربنا عبقري.. والسهلاوي: نريد البطولة

A A A
بكر فاضل - الرياض
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1,959

بارك إبراهيم غالب لاعب خط وسط فريق النصر الفوز والتأهل بنهائي كأس ولي العهد لجماهير ناديه، مشيراً إلى أنهم كانوا عاقدي العزم على الفوز قبل دخولهم المباراة وهذا ما أنهوا المباراة عليه.
وقال: "نبارك لجمهورنا الفوز ونقول للهلاليين القادم أجمل لهم ومباريات الكأس تختلف عن الدوري، واستطعنا إنهاء المباراة من الشوط الأول وحاولنا كثيراً عدم التراجع بالشوط الثاني وخرجنا ببطاقة التأهل".


وأضاف: لم يكن الضغط علي كثيراً بوسط الملعب لمساندة زملائي لي في مركزي الجديد، حيث قدمنا المطلوب منا ورتم الفريق ككل كان في مستوى واحد سواء من كان داخل الملعب أو خارجه وأنا سعيد بالتأهل وبعودتي للّعب مرة أخرى.


من جانبه قدم أحمد الفريدي لاعب وسط النصر شكره لرئيس النادي الأمير فيصل بن تركي على جلبه مدرب الفريق الذي رسم خطة الفوز، وقال: "نحمد الله على التأهل ومدربنا عبقري ووضع العناصر بشكل ممتاز، وهذا ما ساعدنا على إنهاء المباراة من الشوط الأول ونشكر إدارة الأمير فيصل بن تركي على هذا المدرب الذي يبهرنا في كل مباراة".


وأضاف: اجتمعنا أمس بخصوص طريقة اللعب وجميع اللاعبين أيدوها وظهرت نتائج الخطة من الشوط الأول.


أما محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر فقال:" خطوة مهمة لنا الوصول للنهائي".
وأضاف: استحوذنا على الكرة بشكل أكبر واستطعنا تسجيل هدفين وسيطرنا في بعض أوقات الشوط الثاني، ولكن لم نسجل وتبادل المراكز من أساسيات الكرة وهذا ما تدربنا عليه ونحن نريد البطولة.
 

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