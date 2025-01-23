الفريق الحربي عبر "سبق" : يا خفافيش الظلام سلِّموا أنفسكم وعودوا إلى رشدكم

أكد أن مواجهة الفئة الضالة والإرهابيين ستستمر حتى يعودوا لرشدهم

أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة، الفريق خالد قرار الحربي، في حديث خاص لـ"سبق" أن مواجهة الفئة الضالة والإرهابيين ستستمر حتى يعودوا إلى رشدهم، أو يلقوا حتفهم على أيدي وحوش الأمن الذين قدموا – وما زالوا - أرواحهم ودماءهم للدين ثم المليك والوطن، وفي سبيل حفظ الأمن الذي ينعم به شعب السعودية منذ تأسيسها حتى اللحظة، مؤكدًا أنهم بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يحاول ولو بمجرد التفكير أن يعبث بأمن الوطن.



وأضاف بأن خفافيش الظلام جعلوا عقولهم رهينة لأهوائهم، وبأيدي محاولي العبث بأمن السعودية، وهم يعون جيدًا قدرات رجال الأمن في الميدان. وأبان الفريق الحربي قائلاً: "سلموا أنفسكم، وعودوا إلى رشدكم".



وأشار الفريق "الحربي" إلى أن القدرات الفائقة التي يمتلكها رجال الأمن بالميدان لم تأتِ لولا فضل الله، ثم توجيهات ودعم سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله - المتواصل والمستمر، ودائمًا ما يوجه بتوفير الإمكانيات كافة، التي تمكّن رجال الأمن من السيطرة على الأحداث، بمتابعة من مدير الأمن العام. وأكد "الحربي" أن سموه - حفظه الله - أوضح لكل من يحاول المساس بأمن الوطن أنه سوف يلقى الرد عمليًّا وميدانيًّا إن لم يعودوا إلى رشدهم.



وقال الفريق الحربي إن المطلوبين أمنيًّا ليس لهم ملاذ سوى الرجوع عن أفكارهم الهدامة، والاندماج بمجتمعهم، والنهوض بالوطن، والشراكة المجتمعية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد - حفظهم الله -.

