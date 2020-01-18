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الفريق "السعودي البريطاني" يستكمل المسح الأثري لمواقع ما قبل التاريخ بعسير

يستمر خمس سنوات قادمة بالشريط الساحلي للمناطق المحاذية لحرة البرك بالمنطقة

وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة بقطاع الآثار والمتاحف، اتفاقية تمديد التعاون المشترك مع جامعة يورك البريطانية؛ لاستكمال أعمال الفريق السعودي البريطاني المشترك للمسح الميداني الأثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة بمنطقة عسير،  بعد أن أتم الفريق 11 موسمًا سابقًا منذ عام 2005 ركز خلالها أعماله في منطقة جازان وجزر فرسان.

ووقّع الاتفاقية التي تمت أمس نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف بالإنابة جمال بن سعد عمر، ومن جامعة يورك البريطانية أستاذ الآثار بجامعة يورك البروفيسور جيف بيلي.

وتستهدف الاتفاقية التي تستمر خمس سنوات الشريط الساحلي للمناطق المحاذية لحرة البرك بمنطقة عسير، وذلك بدراسة أثرية ودراسة التضاريس؛ من أجل توسيع مفاهيم تطور المنطقة الأثرية عبر عصور ما قبل التاريخ والمحتوى الاستيطاني والظروف البيئية والمعيشية للعصر الحجري القديم في سواحل البحر الأحمر.

وأكد "عمر" أهمية الاتفاقية في التعرف على الدور الحضاري للجزيرة العربية ودور مواقعها في احتضان الجماعات البشرية خلال الحقب القديمة المختلفة، وما تمثله هذه المواقع من مواد أثرية وأدلة حضارية مختلفة تدل على عمق الاستيطان البشري فيها.

من جانبه أشار البروفيسور جيف بيلي، إلى أن استكمال العمل الأثري في منطقة عسير سيغير الكثير من المفاهيم السابقة حول الاستيطان البشري في المنطقة، مبيناً أن هناك العديد من الامكانيات المتاحة لفهم أكبر للاستيطان خلال العصر الحجري، من خلال دراسة الأدوات الحجرية والمقاطع الإحفورية المتكونة على طول ساحل البرك وهو ما يطمح الفريق إلى استكماله خلال المواسم القادمة.

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الفريق "السعودي البريطاني" يستكمل المسح الأثري لمواقع ما قبل التاريخ بعسير
سبق

وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة بقطاع الآثار والمتاحف، اتفاقية تمديد التعاون المشترك مع جامعة يورك البريطانية؛ لاستكمال أعمال الفريق السعودي البريطاني المشترك للمسح الميداني الأثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة بمنطقة عسير،  بعد أن أتم الفريق 11 موسمًا سابقًا منذ عام 2005 ركز خلالها أعماله في منطقة جازان وجزر فرسان.

ووقّع الاتفاقية التي تمت أمس نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف بالإنابة جمال بن سعد عمر، ومن جامعة يورك البريطانية أستاذ الآثار بجامعة يورك البروفيسور جيف بيلي.

وتستهدف الاتفاقية التي تستمر خمس سنوات الشريط الساحلي للمناطق المحاذية لحرة البرك بمنطقة عسير، وذلك بدراسة أثرية ودراسة التضاريس؛ من أجل توسيع مفاهيم تطور المنطقة الأثرية عبر عصور ما قبل التاريخ والمحتوى الاستيطاني والظروف البيئية والمعيشية للعصر الحجري القديم في سواحل البحر الأحمر.

وأكد "عمر" أهمية الاتفاقية في التعرف على الدور الحضاري للجزيرة العربية ودور مواقعها في احتضان الجماعات البشرية خلال الحقب القديمة المختلفة، وما تمثله هذه المواقع من مواد أثرية وأدلة حضارية مختلفة تدل على عمق الاستيطان البشري فيها.

من جانبه أشار البروفيسور جيف بيلي، إلى أن استكمال العمل الأثري في منطقة عسير سيغير الكثير من المفاهيم السابقة حول الاستيطان البشري في المنطقة، مبيناً أن هناك العديد من الامكانيات المتاحة لفهم أكبر للاستيطان خلال العصر الحجري، من خلال دراسة الأدوات الحجرية والمقاطع الإحفورية المتكونة على طول ساحل البرك وهو ما يطمح الفريق إلى استكماله خلال المواسم القادمة.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:54 AM
يستمر خمس سنوات قادمة بالشريط الساحلي للمناطق المحاذية لحرة البرك بالمنطقة

الفريق "السعودي البريطاني" يستكمل المسح الأثري لمواقع ما قبل التاريخ بعسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة بقطاع الآثار والمتاحف، اتفاقية تمديد التعاون المشترك مع جامعة يورك البريطانية؛ لاستكمال أعمال الفريق السعودي البريطاني المشترك للمسح الميداني الأثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة بمنطقة عسير،  بعد أن أتم الفريق 11 موسمًا سابقًا منذ عام 2005 ركز خلالها أعماله في منطقة جازان وجزر فرسان.

ووقّع الاتفاقية التي تمت أمس نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف بالإنابة جمال بن سعد عمر، ومن جامعة يورك البريطانية أستاذ الآثار بجامعة يورك البروفيسور جيف بيلي.

وتستهدف الاتفاقية التي تستمر خمس سنوات الشريط الساحلي للمناطق المحاذية لحرة البرك بمنطقة عسير، وذلك بدراسة أثرية ودراسة التضاريس؛ من أجل توسيع مفاهيم تطور المنطقة الأثرية عبر عصور ما قبل التاريخ والمحتوى الاستيطاني والظروف البيئية والمعيشية للعصر الحجري القديم في سواحل البحر الأحمر.

وأكد "عمر" أهمية الاتفاقية في التعرف على الدور الحضاري للجزيرة العربية ودور مواقعها في احتضان الجماعات البشرية خلال الحقب القديمة المختلفة، وما تمثله هذه المواقع من مواد أثرية وأدلة حضارية مختلفة تدل على عمق الاستيطان البشري فيها.

من جانبه أشار البروفيسور جيف بيلي، إلى أن استكمال العمل الأثري في منطقة عسير سيغير الكثير من المفاهيم السابقة حول الاستيطان البشري في المنطقة، مبيناً أن هناك العديد من الامكانيات المتاحة لفهم أكبر للاستيطان خلال العصر الحجري، من خلال دراسة الأدوات الحجرية والمقاطع الإحفورية المتكونة على طول ساحل البرك وهو ما يطمح الفريق إلى استكماله خلال المواسم القادمة.

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