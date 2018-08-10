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الفيحاء ينضم لقائمة الأندية المسموح لها بتسجيل اللاعبين

بات نادي الفيحاء الوافد الجديد على دوري المحترفين رابع فريق في دوري جميل يستكمل شروط تسجيل اللاعبين لدى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تقديمه الحوالات البنكية الخاصة برواتب لاعبيه إلى جانب تسديده كامل قرارات غرفة فض المنازعات.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "تويتر" ذلك عبر تغريدة قال فيها:

"نادي الفيحاء يقدم الحوالات البنكية للرواتب ولا توجد عليه قرارات في غرفة فض المنازعات وبذلك يستطيع التسجيل".

وسبق الفيحاء أندية الفيصلي والتعاون والشباب في تجاوز عقبات تسجيل اللاعبين فيما لا تزال عشرة أندية لم يستوفوا شروط التسجيل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء ينضم لقائمة الأندية المسموح لها بتسجيل اللاعبين
سبق

بات نادي الفيحاء الوافد الجديد على دوري المحترفين رابع فريق في دوري جميل يستكمل شروط تسجيل اللاعبين لدى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تقديمه الحوالات البنكية الخاصة برواتب لاعبيه إلى جانب تسديده كامل قرارات غرفة فض المنازعات.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "تويتر" ذلك عبر تغريدة قال فيها:

"نادي الفيحاء يقدم الحوالات البنكية للرواتب ولا توجد عليه قرارات في غرفة فض المنازعات وبذلك يستطيع التسجيل".

وسبق الفيحاء أندية الفيصلي والتعاون والشباب في تجاوز عقبات تسجيل اللاعبين فيما لا تزال عشرة أندية لم يستوفوا شروط التسجيل.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
09:38 PM

الفيحاء ينضم لقائمة الأندية المسموح لها بتسجيل اللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات نادي الفيحاء الوافد الجديد على دوري المحترفين رابع فريق في دوري جميل يستكمل شروط تسجيل اللاعبين لدى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تقديمه الحوالات البنكية الخاصة برواتب لاعبيه إلى جانب تسديده كامل قرارات غرفة فض المنازعات.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "تويتر" ذلك عبر تغريدة قال فيها:

"نادي الفيحاء يقدم الحوالات البنكية للرواتب ولا توجد عليه قرارات في غرفة فض المنازعات وبذلك يستطيع التسجيل".

وسبق الفيحاء أندية الفيصلي والتعاون والشباب في تجاوز عقبات تسجيل اللاعبين فيما لا تزال عشرة أندية لم يستوفوا شروط التسجيل.

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