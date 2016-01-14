"الفيصل" يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بالمسجد الحرام

عقب عصر اليوم

أدى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ،الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز،عقب صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله -.

وأدى الصلاة معه الأمير تركي الفيصل, والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, والأمير عمرو بن محمد الفيصل ( إبن الفقيد )وعدد من االأمراء.

كما أدى الصلاة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.

