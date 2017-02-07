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"الفيصل" يتوج 7 مشاريع للمياه في جدة بجائزة التقدير

قُسّمت إلى 3 فئات.. وحصدها مقاولون وطنيون

نالت 7 من مشاريع شركة المياه الوطنية بجدة، جائزة الأمير خالد الفيصل للتقدير، من بين مجموع 27 جائزة؛ حيث كرّم أمير مكة المكرمة خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، المقاولين المُنفّذين لها. وقد قُسّمت الجائزة إلى 3 فئات ضَمّت 9 مقاولين لعدد 27 مشروعاً بلغت قيمة المشاريع المنفذة أكثر من 16 مليار ريال.

 

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثه لمسؤولي المنطقة خلال تدشين ورشة عمل تحديث استراتيجية المنطقة ومواءمتها مع رؤية 2030 في فندق الهيلتون بجدة يوم الثلاثاء 17 يناير 2017م: "لقد سمعتم حلم الأهالي فحققوه"؛ مضيفاً: "نفخر بإنجاز بعض المشاريع ونأسف على تأخر البعض الآخر"، وزاد أمير منطقة مكة المكرمة: "نستعيد اليوم ما بدأناه قبل سنوات ونحضّر لمشروع آخر للأعوام المقبلة، ونتمنى أن يكون مستقبلنا أفضل من حاضرنا".

 

وأوضح المهندس محمد بن أحمد الزهراني مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية، أن المشاريع التي فاز المقاولون المُنفّذون لها تَضَمّنت مشروع دراسة وتصميم وتنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي المعالجة من محطة الخمرة إلى البحر بمحافظة جدة بطاقة استيعابية مليون م3، ومشروع تنفيذ خط تصريف المياه المعالجة من محطة المطار إلى البحر شمال جدة بطاقة استيعابية مليون م3، ومشروع تصميم وإنشاء واختبار الخزانات الاستراتيجية بمنطقة بريمان بجدة المرحلة الأولى التي تشمل 11 خزاناً بسعة 2 مليون م3 من المياه؛ بهدف توفير الأمن المائي لمحافظة جدة وسد احتياجاتها من المياه في حالات نقص كميات المياه الواردة أو حالات الطوارئ، ومشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي لأحياء "العدل" و"بن حمد" طريق مكة القديم، إضافة إلى مشروع تصميم وتوريد وإنشاء واختبار وتشغيل محطة الرفع الجنوبية بمدينة جدة بطاقة تصميمية مليون م3، ومشروع ترميم وإعادة تأهيل محطة المعالجة بالخمرة (3.2) المرحلة الأولى بطاقة استيعابية 140 ألف م3، ومشروع تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية وتوصيلات منزلية بالمنطقة الوسطى بجدة المرحلة الثالثة، وشملت (5000) توصيلة منزلية، وبلغت قيمة هذه المشروعات أكثر من 2 مليار ريال.

 

وبيّن "الزهراني" أن هذا التكريم من قِبَل مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بمثابة التقدير للمشاريع التنموية التي تجسّد اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تمويل ودعم المشاريع التي تُسهم في رفع مستوى الرفاهية والخدمات المقدمة له في إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، وتقديراً للمقاولين الوطنيين وتحفيزاً لهم للمنافسة والمشاركة البنّاءة في خدمة وطنهم؛ مؤكداً أن هناك العديد من المشروعات في منظومتيْ المياه والصرف الصحي التي ستنعكس على مدينة جدة بشكل عام بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يتوج 7 مشاريع للمياه في جدة بجائزة التقدير
سبق

نالت 7 من مشاريع شركة المياه الوطنية بجدة، جائزة الأمير خالد الفيصل للتقدير، من بين مجموع 27 جائزة؛ حيث كرّم أمير مكة المكرمة خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، المقاولين المُنفّذين لها. وقد قُسّمت الجائزة إلى 3 فئات ضَمّت 9 مقاولين لعدد 27 مشروعاً بلغت قيمة المشاريع المنفذة أكثر من 16 مليار ريال.

 

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثه لمسؤولي المنطقة خلال تدشين ورشة عمل تحديث استراتيجية المنطقة ومواءمتها مع رؤية 2030 في فندق الهيلتون بجدة يوم الثلاثاء 17 يناير 2017م: "لقد سمعتم حلم الأهالي فحققوه"؛ مضيفاً: "نفخر بإنجاز بعض المشاريع ونأسف على تأخر البعض الآخر"، وزاد أمير منطقة مكة المكرمة: "نستعيد اليوم ما بدأناه قبل سنوات ونحضّر لمشروع آخر للأعوام المقبلة، ونتمنى أن يكون مستقبلنا أفضل من حاضرنا".

 

وأوضح المهندس محمد بن أحمد الزهراني مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية، أن المشاريع التي فاز المقاولون المُنفّذون لها تَضَمّنت مشروع دراسة وتصميم وتنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي المعالجة من محطة الخمرة إلى البحر بمحافظة جدة بطاقة استيعابية مليون م3، ومشروع تنفيذ خط تصريف المياه المعالجة من محطة المطار إلى البحر شمال جدة بطاقة استيعابية مليون م3، ومشروع تصميم وإنشاء واختبار الخزانات الاستراتيجية بمنطقة بريمان بجدة المرحلة الأولى التي تشمل 11 خزاناً بسعة 2 مليون م3 من المياه؛ بهدف توفير الأمن المائي لمحافظة جدة وسد احتياجاتها من المياه في حالات نقص كميات المياه الواردة أو حالات الطوارئ، ومشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي لأحياء "العدل" و"بن حمد" طريق مكة القديم، إضافة إلى مشروع تصميم وتوريد وإنشاء واختبار وتشغيل محطة الرفع الجنوبية بمدينة جدة بطاقة تصميمية مليون م3، ومشروع ترميم وإعادة تأهيل محطة المعالجة بالخمرة (3.2) المرحلة الأولى بطاقة استيعابية 140 ألف م3، ومشروع تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية وتوصيلات منزلية بالمنطقة الوسطى بجدة المرحلة الثالثة، وشملت (5000) توصيلة منزلية، وبلغت قيمة هذه المشروعات أكثر من 2 مليار ريال.

 

وبيّن "الزهراني" أن هذا التكريم من قِبَل مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بمثابة التقدير للمشاريع التنموية التي تجسّد اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تمويل ودعم المشاريع التي تُسهم في رفع مستوى الرفاهية والخدمات المقدمة له في إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، وتقديراً للمقاولين الوطنيين وتحفيزاً لهم للمنافسة والمشاركة البنّاءة في خدمة وطنهم؛ مؤكداً أن هناك العديد من المشروعات في منظومتيْ المياه والصرف الصحي التي ستنعكس على مدينة جدة بشكل عام بإذن الله.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:26 AM
قُسّمت إلى 3 فئات.. وحصدها مقاولون وطنيون

"الفيصل" يتوج 7 مشاريع للمياه في جدة بجائزة التقدير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نالت 7 من مشاريع شركة المياه الوطنية بجدة، جائزة الأمير خالد الفيصل للتقدير، من بين مجموع 27 جائزة؛ حيث كرّم أمير مكة المكرمة خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، المقاولين المُنفّذين لها. وقد قُسّمت الجائزة إلى 3 فئات ضَمّت 9 مقاولين لعدد 27 مشروعاً بلغت قيمة المشاريع المنفذة أكثر من 16 مليار ريال.

 

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثه لمسؤولي المنطقة خلال تدشين ورشة عمل تحديث استراتيجية المنطقة ومواءمتها مع رؤية 2030 في فندق الهيلتون بجدة يوم الثلاثاء 17 يناير 2017م: "لقد سمعتم حلم الأهالي فحققوه"؛ مضيفاً: "نفخر بإنجاز بعض المشاريع ونأسف على تأخر البعض الآخر"، وزاد أمير منطقة مكة المكرمة: "نستعيد اليوم ما بدأناه قبل سنوات ونحضّر لمشروع آخر للأعوام المقبلة، ونتمنى أن يكون مستقبلنا أفضل من حاضرنا".

 

وأوضح المهندس محمد بن أحمد الزهراني مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية، أن المشاريع التي فاز المقاولون المُنفّذون لها تَضَمّنت مشروع دراسة وتصميم وتنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي المعالجة من محطة الخمرة إلى البحر بمحافظة جدة بطاقة استيعابية مليون م3، ومشروع تنفيذ خط تصريف المياه المعالجة من محطة المطار إلى البحر شمال جدة بطاقة استيعابية مليون م3، ومشروع تصميم وإنشاء واختبار الخزانات الاستراتيجية بمنطقة بريمان بجدة المرحلة الأولى التي تشمل 11 خزاناً بسعة 2 مليون م3 من المياه؛ بهدف توفير الأمن المائي لمحافظة جدة وسد احتياجاتها من المياه في حالات نقص كميات المياه الواردة أو حالات الطوارئ، ومشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي لأحياء "العدل" و"بن حمد" طريق مكة القديم، إضافة إلى مشروع تصميم وتوريد وإنشاء واختبار وتشغيل محطة الرفع الجنوبية بمدينة جدة بطاقة تصميمية مليون م3، ومشروع ترميم وإعادة تأهيل محطة المعالجة بالخمرة (3.2) المرحلة الأولى بطاقة استيعابية 140 ألف م3، ومشروع تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية وتوصيلات منزلية بالمنطقة الوسطى بجدة المرحلة الثالثة، وشملت (5000) توصيلة منزلية، وبلغت قيمة هذه المشروعات أكثر من 2 مليار ريال.

 

وبيّن "الزهراني" أن هذا التكريم من قِبَل مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بمثابة التقدير للمشاريع التنموية التي تجسّد اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تمويل ودعم المشاريع التي تُسهم في رفع مستوى الرفاهية والخدمات المقدمة له في إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، وتقديراً للمقاولين الوطنيين وتحفيزاً لهم للمنافسة والمشاركة البنّاءة في خدمة وطنهم؛ مؤكداً أن هناك العديد من المشروعات في منظومتيْ المياه والصرف الصحي التي ستنعكس على مدينة جدة بشكل عام بإذن الله.

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