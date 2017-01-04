"الفيصل" يزف البشرى لأهالي الكامل وخليص بإنشاء طريق داب أسود

قال: أتمنى من منتقدي هذه البلاد أن يأتوا ويشاهدوا تطوُّر الإنسان السعودي

زف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، البشرى لأهالي الكامل وخليص بإنهاء معضلة طريق الداب الأسود، بإنشاء داب أسود آخر، يتوازى معه، وذلك بين محافظة الكامل وخليص؛ ليصبح دابين أسودين. وأكد أن الطريق بين المحافظتين، الذي أطلق عليه وصف "الداب الأسود"، يتم العمل على تطويره وتوسعته؛ ليكون طريقًا مزدوجًا.



وقال: "أحمد الله على أن وصلنا أنا وزملائي بالسلامة إلى محافظة الكامل، بعد أن مشينا على الداب الأسود، وبإذن الله سيكون دابين أسودين متوازيين، ويُقصد بهما طريقًا مزدوجًا قريبًا".



كما أعلن أن المشاريع المنفَّذة والجاري العمل فيها بمحافظتي الكامل وخليص تقدر قيمتها بنحو مليار ومائة وثمانية وخمسين مليون ريال.



وقال الأمير خالد الفيصل لدى تفقده محافظتي الكامل وخليص اليوم الأربعاء: "تشرفت اليوم بزيارة محافظتي خليص والكامل، ونقلت لإنسان هذه المنطقة تحيات وتمنيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لهم بالسعادة والخير، وأمره الكريم لي ولأمثالي من المسؤولين في مناطق السعودية بزيارة المواطن، والوقوف على أحواله، والاستماع لمتطلباته، والوقوف على المشاريع المنجزة، والأخرى الجاري تنفيذها".



وأضاف: "تابعت اليوم مجموعة من المشاريع في محافظة الكامل، بلغت قيمتها 788 مليون ريال، وفي محافظة خليص بقيمة 370 مليون ريال. وجميع هذه المشاريع تنموية ومهمة جدًّا، ولكن الأهم من تلك المشاريع مستوى الثقافة والوعي الذي يتمتع به إنسان هذه المحافظات".



وأردف: الفرق الآن أصبح مختلفًا في نوعية المطالب لهذه المحافظات. وأكد "عجلة التنمية تسير، ولم تتوقف منذ توحيد هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - يرحمه الله - حتى اليوم".



وأضاف: أتمنى من منتقدي هذه البلاد أن يأتوا إلى هنا، ويشاهدوا تطوُّر الإنسان السعودي في فكره وعمله. وزاد: "أنا فخور بأنني سعودي بالأمس واليوم ومستقبلاً.. سأفخر بذلك أمام كل إنسان يتحدث عن المملكة العربية السعودية".



وفي الكامل دشن أمير منطقة مكة المكرمة أربعة مشاريع تابعة لجامعة جدة (فرع الكامل)، تتمثل في تنفيذ السور الخارجي ومبنى الإدارة والسنة التحضيرية ومبنى كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بشطر الطالبات.



كما أطلق "الفيصل" ١١ مشروعًا تابعًا للبلدية، تتمثل في (3) مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وتسوير مقابر، وإنشاء مركز حضاري، وتحسين وتجميل المداخل، وتنفيذ مزلقانات للطرق بالأودية، وحمايات خرسانية للطرق، وإنشاء حدائق عامة وملاعب وسفلتة وإنارة.





ودشن مشروعًا تابعًا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تمثل في إنشاء مصلَّى للعيدين بمركز شمنصير، إضافة إلى (16) مشروعًا لحفر الآبار تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.



ودشن الأمير خالد الفيصل مشروع الدائرة المزدوجة من محطة تحويل محافظة خليص إلى محافظة الكامل بطول (65) كم؛ وذلك لمجابهة الأحمال المستقبلية. كذلك مشاريع توصيل الكهرباء للمشتركين، وتعزيز شبكات التوزيع.



واطلع أمير المنطقة على سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، منها مشروعان تابعان لجامعة جدة (فرع الكامل)، يتمثلان في إنشاء مبنى كلية العلوم والآداب والسنة التحضيرية مع البنية التحتية بالكامل، ومشروع إنشاء كلية الأعمال مع البنية التحتية. وكذلك مشروعان تابعان لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومشروع خط ناقل من سد المرواني إلى خزان الكامل، و(4) مشاريع تابعة للبلدية، و(4) مراكز صحية، ومشروعان للتعليم، ومشروعان تابعان لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومشروع لوزارة النقل، ومشروعان لشركة الكهرباء، ومشروع لوزارة الإسكان، إضافة لمشروع المدينة الشبابية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الكامل.



وبالنسبة لخليص استعرض أمير منطقة مكة المكرمة المشاريع الجاري تنفيذها، التي تمثلت في مشروع إنشاء جسر وادي غران، ومشروع إنشاء أسواق شعبية بخليص، ومشروع سفلتة وأرصفة للأمانة والبلديات (المحور الشمالي).



كما دشن "الفيصل" عددًا من المشاريع، منها تشييد وإنشاء ساحات ببلدية خليص، وتأهيل وتطوير الأحياء القديمة والعشوائية والمنفذة في حي المقر وحي النزهة وحي البرقا، وتأهيل أقدم وأعرق حي (حي المغاربة) بالمحافظة، وتحسين المداخل.



ودشن أيضًا مشاريع صحية، منها مبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بستارة، ومشروعا مبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بخليص ومبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بالظبية والجمعة.

