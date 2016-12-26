"الفيصل" يطلع على مؤشرات أداء "تعليم جدة"
عقب اطلاعه على التقرير الختامي للإدارة
ثمّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل جهود منسوبي الإدارة العامة للتعليم بجدة.
جاء ذلك عقب اطلاعه على التقرير الختامي لمؤشرات أداء الإدارة خلال العام الدراسي ١٤٣٦-١٤٣٧هـ .
وحملت برقية وجهها أمير مكة إلى مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، الشكر على النتائج المتحققة.
ورفع "الثقفي"، باسمه وباسم جميع منسوبي الإدارة، الشكر والتقدير لأمير المنطقة على دعمه المتواصل.
"الفيصل" يطلع على مؤشرات أداء "تعليم جدة"
عبدالعزيز السلمي
سبق
2016-12-26
ثمّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل جهود منسوبي الإدارة العامة للتعليم بجدة.
جاء ذلك عقب اطلاعه على التقرير الختامي لمؤشرات أداء الإدارة خلال العام الدراسي ١٤٣٦-١٤٣٧هـ .
وحملت برقية وجهها أمير مكة إلى مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، الشكر على النتائج المتحققة.
ورفع "الثقفي"، باسمه وباسم جميع منسوبي الإدارة، الشكر والتقدير لأمير المنطقة على دعمه المتواصل.
26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
04:50 PM
عقب اطلاعه على التقرير الختامي للإدارة
"الفيصل" يطلع على مؤشرات أداء "تعليم جدة"
ثمّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل جهود منسوبي الإدارة العامة للتعليم بجدة.
جاء ذلك عقب اطلاعه على التقرير الختامي لمؤشرات أداء الإدارة خلال العام الدراسي ١٤٣٦-١٤٣٧هـ .
وحملت برقية وجهها أمير مكة إلى مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، الشكر على النتائج المتحققة.
ورفع "الثقفي"، باسمه وباسم جميع منسوبي الإدارة، الشكر والتقدير لأمير المنطقة على دعمه المتواصل.