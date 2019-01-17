القادسية يختتم معسكره بتعادل سلبي مع لوكوموتيف الأوزبكي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية معسكره الخارجي في مدينة العين الإماراتية والذي استمر لمدة 10 أيام خاض من خلالها مباراتين وديتين، الأولى يوم الخميس الماضي أمام النهضة العماني خسرها 2-1 سجل للقادسية المحترف البرازيلي بيسمارك فييريرا، والثانية عصر اليوم الاثنين أمام لوكوموتيف الأوزبكي انتهت بالتعادل السلبي حيث شهدت المباراة سجالاً بين الطرفين طوال فترة المباراة .



يذكر أن أنجوس دخل المباراة في حراسة المرمى فيصل مسرحي وفي خط الدفاع ياسين برناوي وعبدالمحسن فلاتة ونواف الصبحي وعبدالرحمن العبيد، وفي خط الوسط حسن جعفري ونايف هزازي وحسن العمري وبيسمارك فييريرا، وفي خط الهجوم التون خوزيه وباتريك آيز، بينما أجرى البرازيلي أنجوس في الشوط الثاني سبع تبديلات: فهد الجهني على حساب حسن العمري وأحمد كرنشي على حساب نايف هزازي وجون كلي على حساب التون خوزيه ومتعب النجراني على حساب بيسمارك فييريرا وإبراهيم الشعيل على حساب عبدالرحمن العبيد ومازن ابوشرارة على حساب باتريك آيز وعلي هزازي على حساب حسن جعفري.

