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القادسية يستعد للأهلي بمران ترفيهي خفيف

 اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته الأخيرة مساء اليوم الأربعاء عند الساعة السادسة بقيادة المدير الفني البرازيلي هيليو دوس أنجوس على الملعب الرئيس بالنادي وسط حضور نائب رئيس النادي المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالله  بادغيش، حيث احتوت التدريبات على اجتماع فني قبل التدريب مع اللاعبين، تلا ذلك إحماء وتسخين ومران ترفيهي خفيف منوع بمشاركة جميع اللاعبين، واختتمت التدريبات بالتدريب على الركلات الحرة وضربات الركنية، ا ستعداداً للقاء الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل مساء غدٍ الخميس عند الساعة 08:15 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

بعد ذلك انتظم اللاعبون المختارون في المعسكر الخاص بالمباراة في أحد فنادق الخبر بعد نهاية التدريب .
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادسية يستعد للأهلي بمران ترفيهي خفيف
سبق

 اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته الأخيرة مساء اليوم الأربعاء عند الساعة السادسة بقيادة المدير الفني البرازيلي هيليو دوس أنجوس على الملعب الرئيس بالنادي وسط حضور نائب رئيس النادي المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالله  بادغيش، حيث احتوت التدريبات على اجتماع فني قبل التدريب مع اللاعبين، تلا ذلك إحماء وتسخين ومران ترفيهي خفيف منوع بمشاركة جميع اللاعبين، واختتمت التدريبات بالتدريب على الركلات الحرة وضربات الركنية، ا ستعداداً للقاء الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل مساء غدٍ الخميس عند الساعة 08:15 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

بعد ذلك انتظم اللاعبون المختارون في المعسكر الخاص بالمباراة في أحد فنادق الخبر بعد نهاية التدريب .
 

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
12:09 AM

القادسية يستعد للأهلي بمران ترفيهي خفيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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 اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته الأخيرة مساء اليوم الأربعاء عند الساعة السادسة بقيادة المدير الفني البرازيلي هيليو دوس أنجوس على الملعب الرئيس بالنادي وسط حضور نائب رئيس النادي المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالله  بادغيش، حيث احتوت التدريبات على اجتماع فني قبل التدريب مع اللاعبين، تلا ذلك إحماء وتسخين ومران ترفيهي خفيف منوع بمشاركة جميع اللاعبين، واختتمت التدريبات بالتدريب على الركلات الحرة وضربات الركنية، ا ستعداداً للقاء الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل مساء غدٍ الخميس عند الساعة 08:15 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

بعد ذلك انتظم اللاعبون المختارون في المعسكر الخاص بالمباراة في أحد فنادق الخبر بعد نهاية التدريب .
 

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