القادسية يسقط هجر ويحافظ على صدارة دوري كأس فيصل

وسط مطاردة الهلال

أُقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:

القادسية - هجر ( 2 - 1 )

الهلال - الوحدة ( 2 - 1 )

الشباب - الجيل ( 5 - 3 )

الفيصلي - الفتح ( 2 - 0 )

التعاون - النصر ( 0 - 0 )

الأهلي - الخليج ( 2 - 0 )

الاتحاد - أحد ( 3 - 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - القادسية ( 29 نقطة )

2 - الهلال ( 26 نقطة )

3 - النصر ( 25 نقطة )

4 - الأهلي ( 24 نقطة )

5 - الشباب ( 24 نقطة )

6 - الاتحاد ( 20 نقطة )

7 - الفتح ( 19 نقطة )

8 - الجيل ( 18 نقطة )

9 - الفيصلي ( 17 نقطة )

10 - أحد ( 16 نقطة )

11 - الخليج ( 12 نقطة )

12 - التعاون ( 9 نقاط )

13 - الوحدة ( 8 نقاط )

14 - هجر ( 6 نقاط )