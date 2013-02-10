القادسية يسقط هجر ويحافظ على صدارة دوري كأس فيصل

أُقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي: القادسية - هجر ( 2 - 1 ) الهلال - الوحدة ( 2 - 1 ) الشباب - الجيل ( 5 - 3 ) الفيصلي - الفتح ( 2 - 0 ) التعاون - النصر ( 0 - 0 ) الأهلي - الخليج ( 2 - 0 ) الاتحاد - أحد ( 3 - 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - القادسية ( 29 نقطة ) 2 - الهلال ( 26 نقطة ) 3 - النصر ( 25 نقطة ) 4 - الأهلي ( 24 نقطة ) 5 - الشباب ( 24 نقطة ) 6 - الاتحاد ( 20 نقطة ) 7 - الفتح ( 19 نقطة ) 8 - الجيل ( 18 نقطة ) 9 - الفيصلي ( 17 نقطة ) 10 - أحد ( 16 نقطة ) 11 - الخليج ( 12 نقطة ) 12 - التعاون ( 9 نقاط ) 13 - الوحدة ( 8 نقاط ) 14 - هجر ( 6 نقاط )
أُقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي: القادسية - هجر ( 2 - 1 ) الهلال - الوحدة ( 2 - 1 ) الشباب - الجيل ( 5 - 3 ) الفيصلي - الفتح ( 2 - 0 ) التعاون - النصر ( 0 - 0 ) الأهلي - الخليج ( 2 - 0 ) الاتحاد - أحد ( 3 - 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - القادسية ( 29 نقطة ) 2 - الهلال ( 26 نقطة ) 3 - النصر ( 25 نقطة ) 4 - الأهلي ( 24 نقطة ) 5 - الشباب ( 24 نقطة ) 6 - الاتحاد ( 20 نقطة ) 7 - الفتح ( 19 نقطة ) 8 - الجيل ( 18 نقطة ) 9 - الفيصلي ( 17 نقطة ) 10 - أحد ( 16 نقطة ) 11 - الخليج ( 12 نقطة ) 12 - التعاون ( 9 نقاط ) 13 - الوحدة ( 8 نقاط ) 14 - هجر ( 6 نقاط )
أُقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي: القادسية - هجر ( 2 - 1 ) الهلال - الوحدة ( 2 - 1 ) الشباب - الجيل ( 5 - 3 ) الفيصلي - الفتح ( 2 - 0 ) التعاون - النصر ( 0 - 0 ) الأهلي - الخليج ( 2 - 0 ) الاتحاد - أحد ( 3 - 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - القادسية ( 29 نقطة ) 2 - الهلال ( 26 نقطة ) 3 - النصر ( 25 نقطة ) 4 - الأهلي ( 24 نقطة ) 5 - الشباب ( 24 نقطة ) 6 - الاتحاد ( 20 نقطة ) 7 - الفتح ( 19 نقطة ) 8 - الجيل ( 18 نقطة ) 9 - الفيصلي ( 17 نقطة ) 10 - أحد ( 16 نقطة ) 11 - الخليج ( 12 نقطة ) 12 - التعاون ( 9 نقاط ) 13 - الوحدة ( 8 نقاط ) 14 - هجر ( 6 نقاط )