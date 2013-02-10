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القادسية يسقط هجر ويحافظ على صدارة دوري كأس فيصل

وسط مطاردة الهلال

أُقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي: 
القادسية - هجر ( 2 - 1 )
الهلال - الوحدة ( 2 - 1 )
الشباب - الجيل ( 5 - 3 )
الفيصلي - الفتح ( 2 - 0 )
التعاون - النصر ( 0 - 0 )
الأهلي - الخليج ( 2 - 0 )
الاتحاد - أحد ( 3 - 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - القادسية ( 29 نقطة )
2 - الهلال ( 26 نقطة )
3 - النصر ( 25 نقطة )
4 - الأهلي ( 24 نقطة )
5 - الشباب ( 24 نقطة )
6 - الاتحاد ( 20 نقطة )
7 - الفتح ( 19 نقطة )
8 - الجيل ( 18 نقطة )
9 - الفيصلي ( 17 نقطة )
10 - أحد ( 16 نقطة )
11 - الخليج ( 12 نقطة )
12 - التعاون ( 9 نقاط )
13 - الوحدة ( 8 نقاط )
14 - هجر ( 6 نقاط )

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادسية يسقط هجر ويحافظ على صدارة دوري كأس فيصل
سبق

أُقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي: 
القادسية - هجر ( 2 - 1 )
الهلال - الوحدة ( 2 - 1 )
الشباب - الجيل ( 5 - 3 )
الفيصلي - الفتح ( 2 - 0 )
التعاون - النصر ( 0 - 0 )
الأهلي - الخليج ( 2 - 0 )
الاتحاد - أحد ( 3 - 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - القادسية ( 29 نقطة )
2 - الهلال ( 26 نقطة )
3 - النصر ( 25 نقطة )
4 - الأهلي ( 24 نقطة )
5 - الشباب ( 24 نقطة )
6 - الاتحاد ( 20 نقطة )
7 - الفتح ( 19 نقطة )
8 - الجيل ( 18 نقطة )
9 - الفيصلي ( 17 نقطة )
10 - أحد ( 16 نقطة )
11 - الخليج ( 12 نقطة )
12 - التعاون ( 9 نقاط )
13 - الوحدة ( 8 نقاط )
14 - هجر ( 6 نقاط )

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
11:36 PM
وسط مطاردة الهلال

القادسية يسقط هجر ويحافظ على صدارة دوري كأس فيصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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351

أُقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي: 
القادسية - هجر ( 2 - 1 )
الهلال - الوحدة ( 2 - 1 )
الشباب - الجيل ( 5 - 3 )
الفيصلي - الفتح ( 2 - 0 )
التعاون - النصر ( 0 - 0 )
الأهلي - الخليج ( 2 - 0 )
الاتحاد - أحد ( 3 - 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - القادسية ( 29 نقطة )
2 - الهلال ( 26 نقطة )
3 - النصر ( 25 نقطة )
4 - الأهلي ( 24 نقطة )
5 - الشباب ( 24 نقطة )
6 - الاتحاد ( 20 نقطة )
7 - الفتح ( 19 نقطة )
8 - الجيل ( 18 نقطة )
9 - الفيصلي ( 17 نقطة )
10 - أحد ( 16 نقطة )
11 - الخليج ( 12 نقطة )
12 - التعاون ( 9 نقاط )
13 - الوحدة ( 8 نقاط )
14 - هجر ( 6 نقاط )

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