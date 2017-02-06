القادسية يطرح تذاكر مواجهته أمام الأهلي للبيع .. غداً

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته مساء اليوم الاثنين على الملعب الرئيس بالنادي، وذلك استعداداً للقاء الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين يوم الخميس المقبل بقيادة المدرب البرازيلي هيليو دوس أنجوس .

هذا وقد انطلقت الحصة التدريبية المسائية باجتماع أنجوس مع اللاعبين، تلاه إحماء و إطالات و تسخين مع مدرب اللياقة البرازيلي جيرمي رودريجو، بعد ذلك قسم السيد أنجوس اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لإجراء مناورة ودية على نصف الملعب، و اختتم التدريب بالتصويب على المرمى و الركلات الحرة، كما شارك الحراس تدريباتهم مع مدرب الحراس البرازيلي ماركوس أنطونيو .

على صعيد آخر أعلنت إدارة النادي عن تذاكر مباراة الأهلي، وكشفت إدارة النادي عن أسعار التذاكر و نقاط البيع ابتداء من صباح غدٍ الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء في نقاط البيع، كما سيتواصل البيع في ملعب المباراة مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة يوم الأربعاء و يوم المباراة الخميس، هذا وقد تنوعت أسعار التذاكر ما بين الدرجة الذهبية 500 ريال، والدرجة الممتازة 300 ريال، والدرجة العادية الموحدة 40 ريالاً .

حيث ستشمل نقاط البيع في مدينة الدمام فندق ماربيا للوحدات السكنية حي الفيصلية شارع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب "رضي الله عنه"، ومتجر أوف سايد حي المزروعية، والمتجر الوطني كورنيش الدمام مقابل توي تاون .



ونقاط البيع في مدينة الخبر ستشمل مقر نادي القادسية، و فندق جراند ماربيا الخبر الشمالية شارع الملك سعود تقاطع 15 / 14، وفندق ماربيا للوحدات السكنية المفروشة الخبر الشمالية شارع الأمير سعد تقاطع ١٦ بجوار مستشفى المانع، ومتجر أوف سايد شارع الملك فهد تقاطع ١٦، والمتجر الوطني مجمع الجلاريا، والمتجر الوطني مجمع الراشد مول .

