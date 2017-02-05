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القادسية يواصل إعداده للأهلي ويطلب حكمًا أجنبيًّا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليوم الأحد بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية الثامنة؛ استعداداً للقاء الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين بقيادة المدرب البرازيلي "هيليو دوس أنجوس".
 
هذا وقد احتوت الحصة التدريبية الصباحية على جرعات لرفع المعدل اللياقي والبدني لدى اللاعبين في النادي الصحي وصالة الحديد بمقر النادي، تحت إشراف مدرب اللياقة البرازيلي "جيرمي رودريجو".
 
كما احتوت الحصة التدريبية المسائية بالملعب الرئيس للنادي على إحماء وتسخين مع مدرب اللياقة البرازيلي "جيرمي رودريجو"، تلا ذلك تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والتكنيكية تحت إشراف السيد "أنجوس"، اختتمت بمناورة ودية خفيفة بين اللاعبين، سبقها اجتماع السيد "أنجوس" مع اللاعبين قبل بداية التدريب .
 
وفي نفس السياق وافق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على طلب نادي القادسية بطلب حكام أجانب في مباراته القادمة أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل. يذكر أن إدارة القادسية قد تكفلت بإحضار طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الماضية أمام الهلال .
 
على صعيد آخر ضم الجهاز الفني للمنتخب السعودي للشباب مواليد 1999م أربعة لاعبين من درجة الشباب لمعسكر المنتخب المقام حاليًا في المنطقة الشرقية، الذي يمتد لمدة ثلاثة أيام، وهم: "وائل يحيى فقيهي، وعبدالمحسن عبدالله آل سعد، وحمد تركي اليامي، وعمر جاسم الدسمال".
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادسية يواصل إعداده للأهلي ويطلب حكمًا أجنبيًّا
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليوم الأحد بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية الثامنة؛ استعداداً للقاء الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين بقيادة المدرب البرازيلي "هيليو دوس أنجوس".
 
هذا وقد احتوت الحصة التدريبية الصباحية على جرعات لرفع المعدل اللياقي والبدني لدى اللاعبين في النادي الصحي وصالة الحديد بمقر النادي، تحت إشراف مدرب اللياقة البرازيلي "جيرمي رودريجو".
 
كما احتوت الحصة التدريبية المسائية بالملعب الرئيس للنادي على إحماء وتسخين مع مدرب اللياقة البرازيلي "جيرمي رودريجو"، تلا ذلك تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والتكنيكية تحت إشراف السيد "أنجوس"، اختتمت بمناورة ودية خفيفة بين اللاعبين، سبقها اجتماع السيد "أنجوس" مع اللاعبين قبل بداية التدريب .
 
وفي نفس السياق وافق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على طلب نادي القادسية بطلب حكام أجانب في مباراته القادمة أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل. يذكر أن إدارة القادسية قد تكفلت بإحضار طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الماضية أمام الهلال .
 
على صعيد آخر ضم الجهاز الفني للمنتخب السعودي للشباب مواليد 1999م أربعة لاعبين من درجة الشباب لمعسكر المنتخب المقام حاليًا في المنطقة الشرقية، الذي يمتد لمدة ثلاثة أيام، وهم: "وائل يحيى فقيهي، وعبدالمحسن عبدالله آل سعد، وحمد تركي اليامي، وعمر جاسم الدسمال".
 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:20 PM

القادسية يواصل إعداده للأهلي ويطلب حكمًا أجنبيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليوم الأحد بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية الثامنة؛ استعداداً للقاء الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين بقيادة المدرب البرازيلي "هيليو دوس أنجوس".
 
هذا وقد احتوت الحصة التدريبية الصباحية على جرعات لرفع المعدل اللياقي والبدني لدى اللاعبين في النادي الصحي وصالة الحديد بمقر النادي، تحت إشراف مدرب اللياقة البرازيلي "جيرمي رودريجو".
 
كما احتوت الحصة التدريبية المسائية بالملعب الرئيس للنادي على إحماء وتسخين مع مدرب اللياقة البرازيلي "جيرمي رودريجو"، تلا ذلك تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والتكنيكية تحت إشراف السيد "أنجوس"، اختتمت بمناورة ودية خفيفة بين اللاعبين، سبقها اجتماع السيد "أنجوس" مع اللاعبين قبل بداية التدريب .
 
وفي نفس السياق وافق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على طلب نادي القادسية بطلب حكام أجانب في مباراته القادمة أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل. يذكر أن إدارة القادسية قد تكفلت بإحضار طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الماضية أمام الهلال .
 
على صعيد آخر ضم الجهاز الفني للمنتخب السعودي للشباب مواليد 1999م أربعة لاعبين من درجة الشباب لمعسكر المنتخب المقام حاليًا في المنطقة الشرقية، الذي يمتد لمدة ثلاثة أيام، وهم: "وائل يحيى فقيهي، وعبدالمحسن عبدالله آل سعد، وحمد تركي اليامي، وعمر جاسم الدسمال".
 

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