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"القاعدة" تختطف أحد حراس الرئيس اليمني

الحكومة تدفع بتعزيزات جديدة  إلى لودر

قالت مصادر أمنية يمنية، الأحد، إن عنصراً من حراس الرئيس عبدربه منصور هادي، جرى اختطافه، من قبل مسلحي القاعدة في أطراف مدينة لودر بمحافظة أبين عندما كان في طريقه نحو مدينة عدن.

وأكدت المصادر وفق سكاي نيوز عربية  أن مسلحي القاعدة اعترضوا سيارة العقيد عبدالله الخضر وقاموا بإنزاله من السيارة، ثم اقتادوه إلى جهة غير معروفة.

وتشهد مدينة لودر والمناطق المجاورة لها، توتراً بين مسلحي القاعدة والسكان المحليين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى.

في غضون ذلك، دفعت الحكومة والتحالف العربي بتعزيزات جديدة إلى شقرة على أن تتجه إلى لودر كي تتصدى لعناصر القاعدة الذين يسعون للسيطرة على مدن محافظة أبين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"القاعدة" تختطف أحد حراس الرئيس اليمني
سبق

قالت مصادر أمنية يمنية، الأحد، إن عنصراً من حراس الرئيس عبدربه منصور هادي، جرى اختطافه، من قبل مسلحي القاعدة في أطراف مدينة لودر بمحافظة أبين عندما كان في طريقه نحو مدينة عدن.

وأكدت المصادر وفق سكاي نيوز عربية  أن مسلحي القاعدة اعترضوا سيارة العقيد عبدالله الخضر وقاموا بإنزاله من السيارة، ثم اقتادوه إلى جهة غير معروفة.

وتشهد مدينة لودر والمناطق المجاورة لها، توتراً بين مسلحي القاعدة والسكان المحليين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى.

في غضون ذلك، دفعت الحكومة والتحالف العربي بتعزيزات جديدة إلى شقرة على أن تتجه إلى لودر كي تتصدى لعناصر القاعدة الذين يسعون للسيطرة على مدن محافظة أبين.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
02:14 PM
الحكومة تدفع بتعزيزات جديدة  إلى لودر

"القاعدة" تختطف أحد حراس الرئيس اليمني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
20,395

قالت مصادر أمنية يمنية، الأحد، إن عنصراً من حراس الرئيس عبدربه منصور هادي، جرى اختطافه، من قبل مسلحي القاعدة في أطراف مدينة لودر بمحافظة أبين عندما كان في طريقه نحو مدينة عدن.

وأكدت المصادر وفق سكاي نيوز عربية  أن مسلحي القاعدة اعترضوا سيارة العقيد عبدالله الخضر وقاموا بإنزاله من السيارة، ثم اقتادوه إلى جهة غير معروفة.

وتشهد مدينة لودر والمناطق المجاورة لها، توتراً بين مسلحي القاعدة والسكان المحليين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى.

في غضون ذلك، دفعت الحكومة والتحالف العربي بتعزيزات جديدة إلى شقرة على أن تتجه إلى لودر كي تتصدى لعناصر القاعدة الذين يسعون للسيطرة على مدن محافظة أبين.

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