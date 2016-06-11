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القبض على 8 أفارقة تخصصوا في سرقة عملاء البنوك بجدة

صرَّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية لعام ١٤٣٨ تلقت شرطة محافظة جدة بلاغات عدة، تتضمن حوادث سرقات لمبالغ مالية كبيرة ومختلفة من عملاء البنوك. وتمثل الأسلوب الإجرامي فيها من قِبل الجناة بتتبُّع عملاء البنوك بعد استلامهم النقود من البنوك، ثم تكسير زجاج سياراتهم عند إيقافها، وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية. ولأهمية تلك الحوادث تم تشكيل فريق عمل من التحريات والبحث الجنائي، تم من خلاله اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية والتقنية، وتحليل الأسلوب الإجرامي للجناة. وقد أسفرت تلك الجهود - بفضل من الله وتوفيقه - بتاريخ ١٤٣٨/ ٨/ ٢١هـ عن ضبط ستة أشخاص أفارقة، يقيمون بالمملكة بطريقة غير نظامية، وأفادوا عند سماع أقوالهم بأنهم يقومون بتتبُّع عملاء البنوك، وتكسير زجاج السيارات، وسرقة الأموال من داخلها، وأنهم سبق أن قاموا بارتكاب ثلاث عشرة حالة بالأسلوب نفسه. وبتاريخ ١٤٣٨/ ٩/ ١٤هـ تم القبض على اثنين آخرين من الجنسية نفسها، بعد أن أثبتت التحريات قيامهما باستئجار سيارات بموجب إقامات مزورة، استُخدمت في عملية تتبُّع عملاء البنوك، وقد سبق أثناء متابعتهما أن تسببا في حادث مروري، وتمكنا في حينها من الهرب على أقدامهما. وبسماع أقوالهما اعترفا بسرقة نحو مئة وخمسين ألف ريال.

وقد تم إيقاف جميع من تم ضبطه؛ وذلك لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية معهم تمهيدًا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على 8 أفارقة تخصصوا في سرقة عملاء البنوك بجدة
سبق

صرَّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية لعام ١٤٣٨ تلقت شرطة محافظة جدة بلاغات عدة، تتضمن حوادث سرقات لمبالغ مالية كبيرة ومختلفة من عملاء البنوك. وتمثل الأسلوب الإجرامي فيها من قِبل الجناة بتتبُّع عملاء البنوك بعد استلامهم النقود من البنوك، ثم تكسير زجاج سياراتهم عند إيقافها، وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية. ولأهمية تلك الحوادث تم تشكيل فريق عمل من التحريات والبحث الجنائي، تم من خلاله اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية والتقنية، وتحليل الأسلوب الإجرامي للجناة. وقد أسفرت تلك الجهود - بفضل من الله وتوفيقه - بتاريخ ١٤٣٨/ ٨/ ٢١هـ عن ضبط ستة أشخاص أفارقة، يقيمون بالمملكة بطريقة غير نظامية، وأفادوا عند سماع أقوالهم بأنهم يقومون بتتبُّع عملاء البنوك، وتكسير زجاج السيارات، وسرقة الأموال من داخلها، وأنهم سبق أن قاموا بارتكاب ثلاث عشرة حالة بالأسلوب نفسه. وبتاريخ ١٤٣٨/ ٩/ ١٤هـ تم القبض على اثنين آخرين من الجنسية نفسها، بعد أن أثبتت التحريات قيامهما باستئجار سيارات بموجب إقامات مزورة، استُخدمت في عملية تتبُّع عملاء البنوك، وقد سبق أثناء متابعتهما أن تسببا في حادث مروري، وتمكنا في حينها من الهرب على أقدامهما. وبسماع أقوالهما اعترفا بسرقة نحو مئة وخمسين ألف ريال.

وقد تم إيقاف جميع من تم ضبطه؛ وذلك لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية معهم تمهيدًا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
01:27 AM

القبض على 8 أفارقة تخصصوا في سرقة عملاء البنوك بجدة

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عبدالله البرقاوي - جدة
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صرَّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية لعام ١٤٣٨ تلقت شرطة محافظة جدة بلاغات عدة، تتضمن حوادث سرقات لمبالغ مالية كبيرة ومختلفة من عملاء البنوك. وتمثل الأسلوب الإجرامي فيها من قِبل الجناة بتتبُّع عملاء البنوك بعد استلامهم النقود من البنوك، ثم تكسير زجاج سياراتهم عند إيقافها، وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية. ولأهمية تلك الحوادث تم تشكيل فريق عمل من التحريات والبحث الجنائي، تم من خلاله اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية والتقنية، وتحليل الأسلوب الإجرامي للجناة. وقد أسفرت تلك الجهود - بفضل من الله وتوفيقه - بتاريخ ١٤٣٨/ ٨/ ٢١هـ عن ضبط ستة أشخاص أفارقة، يقيمون بالمملكة بطريقة غير نظامية، وأفادوا عند سماع أقوالهم بأنهم يقومون بتتبُّع عملاء البنوك، وتكسير زجاج السيارات، وسرقة الأموال من داخلها، وأنهم سبق أن قاموا بارتكاب ثلاث عشرة حالة بالأسلوب نفسه. وبتاريخ ١٤٣٨/ ٩/ ١٤هـ تم القبض على اثنين آخرين من الجنسية نفسها، بعد أن أثبتت التحريات قيامهما باستئجار سيارات بموجب إقامات مزورة، استُخدمت في عملية تتبُّع عملاء البنوك، وقد سبق أثناء متابعتهما أن تسببا في حادث مروري، وتمكنا في حينها من الهرب على أقدامهما. وبسماع أقوالهما اعترفا بسرقة نحو مئة وخمسين ألف ريال.

وقد تم إيقاف جميع من تم ضبطه؛ وذلك لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية معهم تمهيدًا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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