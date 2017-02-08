القبض على تشكيل عصابي نفذ 16 جريمة سطو مسلح بالرياض

سعودي و 3 سوريين.. روعوا العاملين في الصيدليات ومحلات التموينات

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على سعودي وثلاثة سوريين نفذوا 16 جريمة سطو مسلح روعوا العاملين في الصيدليات ومحلات التموينات.

وتفصيلا، صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم الإعتداء و السطو على الصيدليات والمحال التجاريه والاعتداء على العاملين بها وترويعهم بأستخدام السلاح الناري والأبيض وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليه ومقتنيات شخصية.

وأضاف: فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة لحصر تلك البلاغات التي باشرتها عدد من مراكز الشرط في العاصمة وإعداد الخطط الكفيله للإيقاع بالجناة.

وتابع : بالتوسع في إجراءات البحث والتحري أشارت المعلومات الأولية إلى وقوف تشكيل من أربعة أشخاص (سعودي وثلاثة سوريين جميعهم في العقد الثالث من العمر) خلف تلك الحوادث وأسفرت الجهود الميدانية - بتوفيق من الله - عن ضبطهم جميعاً, وبسماع اقوالهم أقروا بما نسب إليهم والتخطيط المسبق وتوزيع الأدوار والمسروقات فيما بينهم ، وارتكاب 16 واقعة سرقة في عدة أحياء متفرقة ( ثلاث صيدليات – تسع محلات تموينات – استيقاف أربعة أشخاص وسلب ما بحوزتهم ) وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجلات البلاغات .

جرى إيقافهم جميعاً وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.