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القبض على ثلاثيني قام بسرقة محل تجاري في عرعر

تمت مواجهته بعد جمع الأدلة والقرائن

تمكنت شرطة عرعر من القبض على مواطن ثلاثيني تورط في سرقة بطاقات إعادة شحن ومبلغ مالي من محل تجاري.

وقال المتحدث الأمني لشرطة الحدود الشمالية "العقيد عويد بن مهدي" لـ"سبق": ورد مركز شرطة الخالدية بمدينة عرعر في الساعة الثالثة من مساء أمس الجمعة بلاغٌ عن تعرض أحد المحلات التجارية للدخول وسرقة بطاقات إعادة شحن للاتصال المدفوع ومبلغ مالي.

وأضاف: بعد تلقي البلاغ تم اتخاذ الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية وجمع المعلومات الأولية، ومن خلال البحث والتحري تمكن رجال الضبط الجنائي المختصين بالمركز بالتعاون مع شعبة التحريات والبحث الجنائي من جمع الأدلة والقرائن التي من خلالها تم القبض على مواطن في بداية العقد الثالث من عمره، وتوجيه الاتهام إليه بهذه السرقة.

وتابع "العقيد عويد بن مهدي": بعد استكمال الإجراءات التحقيقية معه أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على ثلاثيني قام بسرقة محل تجاري في عرعر
سبق

تمكنت شرطة عرعر من القبض على مواطن ثلاثيني تورط في سرقة بطاقات إعادة شحن ومبلغ مالي من محل تجاري.

وقال المتحدث الأمني لشرطة الحدود الشمالية "العقيد عويد بن مهدي" لـ"سبق": ورد مركز شرطة الخالدية بمدينة عرعر في الساعة الثالثة من مساء أمس الجمعة بلاغٌ عن تعرض أحد المحلات التجارية للدخول وسرقة بطاقات إعادة شحن للاتصال المدفوع ومبلغ مالي.

وأضاف: بعد تلقي البلاغ تم اتخاذ الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية وجمع المعلومات الأولية، ومن خلال البحث والتحري تمكن رجال الضبط الجنائي المختصين بالمركز بالتعاون مع شعبة التحريات والبحث الجنائي من جمع الأدلة والقرائن التي من خلالها تم القبض على مواطن في بداية العقد الثالث من عمره، وتوجيه الاتهام إليه بهذه السرقة.

وتابع "العقيد عويد بن مهدي": بعد استكمال الإجراءات التحقيقية معه أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
07:48 PM
تمت مواجهته بعد جمع الأدلة والقرائن

القبض على ثلاثيني قام بسرقة محل تجاري في عرعر

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خالد السويلمي - عرعر
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1,246

تمكنت شرطة عرعر من القبض على مواطن ثلاثيني تورط في سرقة بطاقات إعادة شحن ومبلغ مالي من محل تجاري.

وقال المتحدث الأمني لشرطة الحدود الشمالية "العقيد عويد بن مهدي" لـ"سبق": ورد مركز شرطة الخالدية بمدينة عرعر في الساعة الثالثة من مساء أمس الجمعة بلاغٌ عن تعرض أحد المحلات التجارية للدخول وسرقة بطاقات إعادة شحن للاتصال المدفوع ومبلغ مالي.

وأضاف: بعد تلقي البلاغ تم اتخاذ الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية وجمع المعلومات الأولية، ومن خلال البحث والتحري تمكن رجال الضبط الجنائي المختصين بالمركز بالتعاون مع شعبة التحريات والبحث الجنائي من جمع الأدلة والقرائن التي من خلالها تم القبض على مواطن في بداية العقد الثالث من عمره، وتوجيه الاتهام إليه بهذه السرقة.

وتابع "العقيد عويد بن مهدي": بعد استكمال الإجراءات التحقيقية معه أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

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