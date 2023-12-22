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القبض على جانٍ هدد بقتل طفل بعدما قاومته الأم دفاعًا عن شرفها

أُحيل إلى هيئة التحقيق بمكة المكرمة بعد اعترافه بارتكاب الجريمة

تحقق دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادّعاء العام بمكة المكرمة مع مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر أقدم على التحرش والتهديد لامرأة بذبح طفلها بعدما قاومته الأم دفاعًا عن شرفها داخل منزلها بجنوب مكة المكرمة.
 
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "سبق" بأن مقيمًا من الجنسية الباكستانية قام باستغلال خروج رب الأسرة لعمله من منزله في أحد المخططات العشوائية بجنوب مكة المكرمة وهم بالقفز إلى داخل المنزل حاملاً معه سلاحًا أبيض بعد صلاة الفجر وفاجأ امرأة عشرينية من الجنسية الآسيوية وأطفالها مطالبها بالتمكين له والرضوخ لرغباته الدنيئة وإلا بالإقدام على قتل أحد أطفالها الصغار، الأمر الذي حدا بالأم بالدفاع عن ابنها وشرفها وهاجمت الجاني والتشابك معه بالأيدي مطلقةً صرخات النجدة حيث لم يكتفِ وقام بالتحرش بها وبملامسة أجزاء حساسة من جسدها وسط صراخ أطفالها وبعد خوف الجاني من اكتشاف أمره فر هاربًا من الموقع.
 
وأضاف المصدر أن المرأة قامت بالاتصال على زوجها الذي وصل للمنزل على وجه السرعة حيث قدم بلاغًا للجهات الأمنية بوقوع محاولة اغتصاب زوجته وتهديد أطفاله بالقتل ثم بعد ذلك قام مركز شرطة العزيزية بجمع المعلومات عن أوصاف الجاني وبتشكيل فرق بحث وتحرٍ أسفر ذلك بحمد الله وتوفيقه بالقبض على مجموعة وافدين مشتبه بهم، وبعد ذلك تم ترتيب طابور عرض فتعرفت المرأة على الجاني وتم توجيه الاتهام له بما نُسب إليه وبالتحقيق معه اعترف بفعله الإجرامي الدنيء وتم إحالة كامل أوراق القضية إلى دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادّعاء العام بمكة المكرمة لاستكمال التحقيقات اللازمة بحكم الاختصاص.   
 

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القبض على جانٍ هدد بقتل طفل بعدما قاومته الأم دفاعًا عن شرفها
سبق

تحقق دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادّعاء العام بمكة المكرمة مع مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر أقدم على التحرش والتهديد لامرأة بذبح طفلها بعدما قاومته الأم دفاعًا عن شرفها داخل منزلها بجنوب مكة المكرمة.
 
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "سبق" بأن مقيمًا من الجنسية الباكستانية قام باستغلال خروج رب الأسرة لعمله من منزله في أحد المخططات العشوائية بجنوب مكة المكرمة وهم بالقفز إلى داخل المنزل حاملاً معه سلاحًا أبيض بعد صلاة الفجر وفاجأ امرأة عشرينية من الجنسية الآسيوية وأطفالها مطالبها بالتمكين له والرضوخ لرغباته الدنيئة وإلا بالإقدام على قتل أحد أطفالها الصغار، الأمر الذي حدا بالأم بالدفاع عن ابنها وشرفها وهاجمت الجاني والتشابك معه بالأيدي مطلقةً صرخات النجدة حيث لم يكتفِ وقام بالتحرش بها وبملامسة أجزاء حساسة من جسدها وسط صراخ أطفالها وبعد خوف الجاني من اكتشاف أمره فر هاربًا من الموقع.
 
وأضاف المصدر أن المرأة قامت بالاتصال على زوجها الذي وصل للمنزل على وجه السرعة حيث قدم بلاغًا للجهات الأمنية بوقوع محاولة اغتصاب زوجته وتهديد أطفاله بالقتل ثم بعد ذلك قام مركز شرطة العزيزية بجمع المعلومات عن أوصاف الجاني وبتشكيل فرق بحث وتحرٍ أسفر ذلك بحمد الله وتوفيقه بالقبض على مجموعة وافدين مشتبه بهم، وبعد ذلك تم ترتيب طابور عرض فتعرفت المرأة على الجاني وتم توجيه الاتهام له بما نُسب إليه وبالتحقيق معه اعترف بفعله الإجرامي الدنيء وتم إحالة كامل أوراق القضية إلى دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادّعاء العام بمكة المكرمة لاستكمال التحقيقات اللازمة بحكم الاختصاص.   
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
01:36 AM
أُحيل إلى هيئة التحقيق بمكة المكرمة بعد اعترافه بارتكاب الجريمة

القبض على جانٍ هدد بقتل طفل بعدما قاومته الأم دفاعًا عن شرفها

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
60
106,859

تحقق دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادّعاء العام بمكة المكرمة مع مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر أقدم على التحرش والتهديد لامرأة بذبح طفلها بعدما قاومته الأم دفاعًا عن شرفها داخل منزلها بجنوب مكة المكرمة.
 
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "سبق" بأن مقيمًا من الجنسية الباكستانية قام باستغلال خروج رب الأسرة لعمله من منزله في أحد المخططات العشوائية بجنوب مكة المكرمة وهم بالقفز إلى داخل المنزل حاملاً معه سلاحًا أبيض بعد صلاة الفجر وفاجأ امرأة عشرينية من الجنسية الآسيوية وأطفالها مطالبها بالتمكين له والرضوخ لرغباته الدنيئة وإلا بالإقدام على قتل أحد أطفالها الصغار، الأمر الذي حدا بالأم بالدفاع عن ابنها وشرفها وهاجمت الجاني والتشابك معه بالأيدي مطلقةً صرخات النجدة حيث لم يكتفِ وقام بالتحرش بها وبملامسة أجزاء حساسة من جسدها وسط صراخ أطفالها وبعد خوف الجاني من اكتشاف أمره فر هاربًا من الموقع.
 
وأضاف المصدر أن المرأة قامت بالاتصال على زوجها الذي وصل للمنزل على وجه السرعة حيث قدم بلاغًا للجهات الأمنية بوقوع محاولة اغتصاب زوجته وتهديد أطفاله بالقتل ثم بعد ذلك قام مركز شرطة العزيزية بجمع المعلومات عن أوصاف الجاني وبتشكيل فرق بحث وتحرٍ أسفر ذلك بحمد الله وتوفيقه بالقبض على مجموعة وافدين مشتبه بهم، وبعد ذلك تم ترتيب طابور عرض فتعرفت المرأة على الجاني وتم توجيه الاتهام له بما نُسب إليه وبالتحقيق معه اعترف بفعله الإجرامي الدنيء وتم إحالة كامل أوراق القضية إلى دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادّعاء العام بمكة المكرمة لاستكمال التحقيقات اللازمة بحكم الاختصاص.   
 

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