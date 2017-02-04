القبض على سعوديين متورطين في سرقة مركبات النقل الخفيف

يقومان بإخفائها في استراحة جنوب الرياض تمهيداً لإعادة بيعها

تمكنت شرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على سعوديين متورطين في سرقة مركبات النقل الخفيف وطمس هويتها قبل إعادة بيعها.



وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض: "في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم السرقه بكافة أنواعها فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد الاشتباه في شخصين "سعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر، أشارت الدلائل إلى تورطهما في سرقة مركبات من نوع النقل الخفيف وإخفائها في استراحة جنوب العاصمه الرياض تمهيدًا لطمس هويتها وإعادة بيعها أو تفكيكها وبيع قطع غيارها".



وأضاف: "تم وضع الأشخاص والموقع تحت المراقبه المشددة وضبطهما وهما في حالة تلبس رغم محاولتهما الهرب، كما ضبطت بحوزتهما معدات تستخدم في تفكيك المركبات وتم العثور على 12 مركبة نقل خفيف داخل الاستراحة مبلغ عن سرقتها لدى عدد من مراكز الشرطة غرب جنوب العاصمة، كما أشارت الدلائل إلى تورطهما في سرقة مركبات أخرى".



وأردف: "تقرر توقيف المتهمين لتحديد صلتهما بالبلاغات المقيده ضد مجهول والكشف عن شركائهما، ورفع كافة الآثار الموجودة بالموقع بواسطة إدارة الأدلة الجنائية".



وتابع: "بالكشف عن سجلهما اتضح أنهما مطلوبان للعديد من الجهات وصادر بحقهما عدة إجراءات من تعاميم سابقة ومنع من السفر، كما جرى إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص".



