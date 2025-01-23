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القبض على 10 سوريين ينتحلون صفة رجال أمن بالرياض

يداهمون مقار سكن العمالة ويسرقونهم

قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: "باشرت دوريات الأمن بمدينة الرياض أمس الأحد بلاغًا عن انتحال أشخاص مجهولين صفة رجال الأمن، والدخول إلى موقع سكني، يقيم فيه عمال، وسرقة مبالغ مالية وجوالات وأسلاك كهربائية وسيارة من نوع (إيكو) منهم".
 
 وأضاف: "ولخطورة ما أقدم عليه الجناة، فقد تم تكثيف عملية البحث والتحري؛ ما أسفر - بتوفيق الله - عن القبض عليهم، وعددهم ١٠ سوريين، واتضح من التحقيقات الأولية أنهم يشكّلون عصابة، تمتهن انتحال صفة رجال الأمن، وارتكاب جرائم السلب وسرقة السيارات والممتلكات. وقد ضُبط بحوزتهم مواد مسروقة، من بينها حقيبة ذهب، ومواد بناء، ومولدات ومعدات كهربائية. وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم. والله ولي التوفيق". 
 

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القبض على 10 سوريين ينتحلون صفة رجال أمن بالرياض
سبق

قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: "باشرت دوريات الأمن بمدينة الرياض أمس الأحد بلاغًا عن انتحال أشخاص مجهولين صفة رجال الأمن، والدخول إلى موقع سكني، يقيم فيه عمال، وسرقة مبالغ مالية وجوالات وأسلاك كهربائية وسيارة من نوع (إيكو) منهم".
 
 وأضاف: "ولخطورة ما أقدم عليه الجناة، فقد تم تكثيف عملية البحث والتحري؛ ما أسفر - بتوفيق الله - عن القبض عليهم، وعددهم ١٠ سوريين، واتضح من التحقيقات الأولية أنهم يشكّلون عصابة، تمتهن انتحال صفة رجال الأمن، وارتكاب جرائم السلب وسرقة السيارات والممتلكات. وقد ضُبط بحوزتهم مواد مسروقة، من بينها حقيبة ذهب، ومواد بناء، ومولدات ومعدات كهربائية. وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم. والله ولي التوفيق". 
 

23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
01:53 AM
يداهمون مقار سكن العمالة ويسرقونهم

القبض على 10 سوريين ينتحلون صفة رجال أمن بالرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
99
42,539

قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: "باشرت دوريات الأمن بمدينة الرياض أمس الأحد بلاغًا عن انتحال أشخاص مجهولين صفة رجال الأمن، والدخول إلى موقع سكني، يقيم فيه عمال، وسرقة مبالغ مالية وجوالات وأسلاك كهربائية وسيارة من نوع (إيكو) منهم".
 
 وأضاف: "ولخطورة ما أقدم عليه الجناة، فقد تم تكثيف عملية البحث والتحري؛ ما أسفر - بتوفيق الله - عن القبض عليهم، وعددهم ١٠ سوريين، واتضح من التحقيقات الأولية أنهم يشكّلون عصابة، تمتهن انتحال صفة رجال الأمن، وارتكاب جرائم السلب وسرقة السيارات والممتلكات. وقد ضُبط بحوزتهم مواد مسروقة، من بينها حقيبة ذهب، ومواد بناء، ومولدات ومعدات كهربائية. وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم. والله ولي التوفيق". 
 

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