القبض على 54 شخصاً حاولوا تهريب مجهولين وحشيش مخدر بجدة

مخالفون لنظام الإقامة والعمل وتم تسليمهم للجهة المختصة

تمكن رجال الأمن بالإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بدوريات مجاهدي محافظة جدة من إلقاء القبض على ١٦ شخصا من مختلف الجنسيات مجهولي الهوية حيث تم تسليمهم لمركز الإيواء.

كما تمكنت دوريات المجاهدين بالعاصمة المقدسة من إلقاء القبض على٣٤ شخصا وتم تسليمهم لمكتب إنهاء إجراءات المخالفين كما تمكنت دوريات المجاهدين بقطاع الطائف ممثلة بمركز تربة من إلقاء القبض على ١٤ شخصا من جنسيات مختلفة مخالفين لنظام الإقامة والعمل وسلموا لشرطة تربة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة طلال صالح السلمي أن علميات القبض تمت في يوم الاثنين الموافق ٢٥/ ٤/ ١٤٣٨هـ أثناء قيامهم بواجبهم الميداني ضمن الحملات الأمنية المشتركة.

وأضاف السلمي بأن الدوريات الأمنية بقطاع الساحل قبضت على مواطن ويرافقه آخر بحوزتهم ١ جرام من مادة الحشيش المخدر وكذلك ٦ لتر مادة العرق المسكر وكذلك القبض على شخصين سعوديين يقومون بتهريب المجهولين وتم تسليمهما للجهة المختصة وبذلك يكون مجموع ما تم القبض عليه ٦٨ شخصا سلموا جميعهم للجهات المختصة.